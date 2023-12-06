Samanyolu Haber /Dünya / Yanardağ patladı, 22 dağcı öldü /06 Aralık 2023 08:54

Yanardağ patladı, 22 dağcı öldü

Faal yanardağa rağmen sürdürülen kurtarma çalışmalarında 11 dağcının daha cansız bedeni bulundu. Kayıp bir dağcının bulunması için çalışmalar sürüyor.

SHABER3.COM

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu hayatını kaybeden dağcıların sayısı 22'ye çıktı. Endonezyalı yetkililer 11 dağcının daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 127 aktif yanardağ arasında bulunan Merapi'de hafta sonu patlamalar meydana geldi.

Bölgede bulunan 50 dağcı cumartesi günü ilk patlamanın ardından kurtarıldı. Yetkililer 11 dağcının cansız bedenine ulaşırken 12 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Faal yanardağa rağmen sürdürülen kurtarma çalışmalarında 11 dağcının daha cansız bedeni bulundu. Kayıp bir dağcının bulunması için çalışmalar sürüyor.  

Bölge polisi henüz bulunamayan 1 dağcının, patlamaların gerçekleştiği alana yakın olması nedeniyle yaşamını yitirdiğini düşündüklerini ve hayatını kaybeden dağcıların cesetlerinin kimlik tespiti için hastaneye götürüldüğünü açıkladı.
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