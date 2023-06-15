Samanyolu Haber /Ekonomi / Yandaş Cem Küçük: ‘Asgari ücret 11 bin lira olacak’ /15 Haziran 2023 09:06

Yandaş Cem Küçük: ‘Asgari ücret 11 bin lira olacak’

AKP’ye yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük asgari ücretin 11 bin lira olacağını iddia etti.

SHABER3.COM

tv100’de Özgür İfade programına konuk olan Cem Küçük, ‘aldığım bilgiyi söylüyorum’ diyerek yeni asgari ücretin 11 bin lira olacağını söyledi.

Küçük, “Asgari ücret bence 11 bin lira olacak. Yüzde 17-18 enflasyon, yüzde 10 da refah payı katacaklar. Aldığım bilgiyi söylüyorum” ifadelerini kullandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin kalkınmasına omuz veren kim varsa yanında olacağız. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir şekilde ilerliyor. Tüm tarafların içine sinecek bir neticeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş Cem Küçük: ‘Asgari ücret 11 bin lira olacak’ Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:23