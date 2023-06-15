Yandaş Cem Küçük: ‘Asgari ücret 11 bin lira olacak’

tv100’de Özgür İfade programına konuk olan Cem Küçük, ‘aldığım bilgiyi söylüyorum’ diyerek yeni asgari ücretin 11 bin lira olacağını söyledi.



Küçük, “Asgari ücret bence 11 bin lira olacak. Yüzde 17-18 enflasyon, yüzde 10 da refah payı katacaklar. Aldığım bilgiyi söylüyorum” ifadelerini kullandı.



AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin kalkınmasına omuz veren kim varsa yanında olacağız. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir şekilde ilerliyor. Tüm tarafların içine sinecek bir neticeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.