Samanyolu Haber /Gündem / 'Çikolata kutusu' Cumhuriyet yayın yönetmeni koltuğundan etti /15 Haziran 2023 09:13

'Çikolata kutusu' Cumhuriyet yayın yönetmeni koltuğundan etti

‘Manipülatif haber karşılığında çikolata kutusunda para alındı’ iddialarıyla gündeme gelen Cumhuriyet gazetesi, yıl başında genel yayın yönetmeni atadığı Tuncay Mollaveisoğlu’yla beş buçuk ay sonra yollarını ayırdı.

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Cumhuriyet Gazetesi’nde 2021’de sendika tartışmalarının ardından Aykut Küçükkaya’nın istifasıyla boşalan Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği koltuğuna, gazeteyi yöneten vakfın kararıyla ‘vekaleten’ spor yazarı Arif Kızılyalın getirilmişti. Küçükkaya’yla birlikte gazetede yaklaşık 30 gazeteci de istifa etmişti.

Mollaveisoğlu, 12 Aralık’ta vekaleten yayın yönetmeni atanan Kızılyalın’ın yerine getirilmişti.

Geçen hafta Cumhuriyet gazetesinde vakıf yöneticisi Avukat Turan Karakaş; eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında çikolata kutusunda kayıt dışı para aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Mollaveisoğlu, dün gazete yönetiminin buna yeterince ilgi göstermediğini yazının sansürlendiğini belirtmiş, Cumhuriyet’ten yapılan karşı açıklamadaysa Mollaveisoğlu’nun gazeteye ‘uyum sağlayamadığı’ savunulmuştu.

Bugün çıkan gazetenin künyesinde Mollaveisoğlu’nun genel yayın yönetmenliği görevinden alındığı görüldü.
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