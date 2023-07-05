Yandaş Elif Çakır: TÜİK gerçek enflasyon verilerini açıklamadığı müddetçe...

Çakır, yazısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte kamu kurumlarına güvenin erozyona uğradığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:



"TÜİK gerçek enflasyon verilerini açıklamadığı müddetçe Mehmet Şimşek ne yapabilir? TÜİK’in verilerine göstererek yabancı yatırımcıyı ülkeye çekebilir mi?



TÜİK’in iktidar tarafından defalarca değiştirilmiş yönetimi orada dururken ve Mehmet Şimşek bir tek bürokrat ataması yapamamışken mevcut TÜİK’in açıklayacağı veriler ne ölçüde güven verebilir?



Mehmet Şimşek kendi teknik ekibini kurarak kurumları güvenilir hale getirmedikçe ekonomiyi düzeltebilir mi?



Kurumlara güven sağlanmadığı, rasyonel kurallar hakim kılınmadığı, devlet hukuk devleti rayına oturmadığı müddetçe ekonominin düzelmesi mümkün olmayacak. Çünkü kuralların ve kurumların bozulmasıyla başladı, hem ekonominin bozulması hem verilerin bozulması."