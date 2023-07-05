Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Elif Çakır: TÜİK gerçek enflasyon verilerini açıklamadığı müddetçe... /05 Temmuz 2023 09:09

Yandaş Elif Çakır: TÜİK gerçek enflasyon verilerini açıklamadığı müddetçe...

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Galatasaray'ın yaptığı sponsorluk anlaşmasında Türkiye İstatistik Kurumu'yla (TÜİK) birlikte ENAG'ın açıklayacağı enflasyon oranının hesaplanmasına işaret ederek, "Kurumlara ve verilere güven sarsılınca, iktidar şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinden uzaklaştığında Galatasaray ve Rams Global örneğinde ortaya çıktığı gibi piyasalar kendilerine alternatif referanslar oluşturuyor" dedi.

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Çakır, yazısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte kamu kurumlarına güvenin erozyona uğradığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK gerçek enflasyon verilerini açıklamadığı müddetçe Mehmet Şimşek ne yapabilir? TÜİK’in verilerine göstererek yabancı yatırımcıyı ülkeye çekebilir mi?

TÜİK’in iktidar tarafından defalarca değiştirilmiş yönetimi orada dururken ve Mehmet Şimşek bir tek bürokrat ataması yapamamışken mevcut TÜİK’in açıklayacağı veriler ne ölçüde güven verebilir?

Mehmet Şimşek kendi teknik ekibini kurarak kurumları güvenilir hale getirmedikçe ekonomiyi düzeltebilir mi?

Kurumlara güven sağlanmadığı, rasyonel kurallar hakim kılınmadığı, devlet hukuk devleti rayına oturmadığı müddetçe ekonominin düzelmesi mümkün olmayacak. Çünkü kuralların ve kurumların bozulmasıyla başladı, hem ekonominin bozulması hem verilerin bozulması."
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