Twitter'dan açıklama: Sınırlama geçici, asıl amaç...

Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın mavi tiki olmayan hesaplara tweet görüntüleme kısıtlaması getirmesi sonrası kullanıcılar tepki göstermiş ve başka platformlara göç etmeye başlamıştı.



Twitter, tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama yaptı. AA’nın haberine göre açıklamada, “Kullanıcı tabanımızın güvenirliğini sağlamak amacıyla spam ve botları platformumuzdan kaldırmak için sert önlemler almalıyız” ifadesi kullanıldı.



Bu nedenle platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırabilmek için kullanımın geçici olarak sınırlandığı belirtilen açıklamada, bu hesapların yapay zeka modelleri oluşturmak için insanların herkese açık Twitter verilerini elde etmesini ve insanlarla platformdaki konuşmaları çeşitli şekillerde manipüle etmesini önlemek için çalışıldığı kaydedildi.



Açıklamada, kısıtlamaların platformu kullanan kişilerin küçük bir yüzdesini etkilediği ve çalışma tamamlandığında bir güncelleme sağlanacağı savunuldu.



Kısıtlamaların reklam üzerindeki etkilerinin de minimum düzeyde olduğu ileri sürülen açıklamada, Twitter’ı herkes için daha iyi bir yer haline getirmeye derinden bağlı olunduğu vurgulandı.



Açıklamada, “Bazen, kısa bir an için bile olsa, hızlanmak için yavaşlamalısınız” ifadesi kullanıldı.