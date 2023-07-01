Samanyolu Haber /Teknoloji / Musk duyurdu: Twitter'da 'limit kadar görüntüleme' dönemi /01 Temmuz 2023 21:14

Musk duyurdu: Twitter'da 'limit kadar görüntüleme' dönemi

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra çeşitli düzenlemeler getiren Elon Musk, şimdi de 'limit' uygulamasını devreye soktu.

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Twitter kullanıcıları bir süredir hesaplarında "limiti aşıldı" sorunu ile karşılaşıyordu. Twitter'daki limit sorunu tartışılırken şirketin CEO'su Elon Musk'tan açıklama geldi.

GÖNDERİ GÖRÜNTÜLEME SINIRI
Cumhuriyet'in haberine göre Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "geçici sınırlama" uyguladıklarını açıkladı. Buna göre Twitter'ı uzun süre kullanan vatandaşlar belli bir aşım sonrası kısıtlamaya tabi tutulacak. Yeni değişiklikle birlikte doğrulanmamış hesapların günde en fazla 600 tweet okuyabilecek.

İŞTE SINIRLAR...
Sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için bir önlem olarak açıklayan Musk, hesaplara göre yapılan sınırlamayı da şöyle duyurdu:

Doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlı
Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderiye kadar
Yeni doğrulanmamış hesaplar ise günde 300'e kadar gönderi okuyabilecek.

Söz konusu uygulama bilgisini sosyal medya hesabından duyuran Musk, bunun geçici olduğunu ifade etti.

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