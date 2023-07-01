Samanyolu Haber /Gündem / Reuters'tan flaş açıklama: 'Bilal Erdoğan haberimizin arkasındayız' /01 Temmuz 2023 21:09

Reuters'tan flaş açıklama: 'Bilal Erdoğan haberimizin arkasındayız'

Reuters, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği bir yolsuzluk şikayetinin ABD ve İsveç savcıları tarafından incelendiğine dair yayımladıkları haberin arkasında olduklarını açıkladı.

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İngiliz haber ajansı Reuters, imza attığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk soruşturması haberine gelen tepki ve engellemelerin ardından ilk kez bir açıklama yaptı.

Amerika'nın Sesi'ne yazılı açıklama yapan Reuters sözcüsü “Haberimiz Thomson Reuters Güven İlkeleri ve küresel kamu yararına adil ve doğru habercilik yayınlama yönündeki bağlılığımıza uygun olarak hazırlanmıştır. Haberimizin arkasındayız” dedi. 

AKP'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ
Haberin yayınlanmasının ardından hükümet yetkililerinden tepkiler art arda gelmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bilal Erdoğan ile ilgili iddiaları “bir senaryodan oluşturulan haberin gazetecilik tarihi açısından kara bir leke olduğunu” sözleriyle savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise NATO Zivesi öncesi Reuters’ın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapmasını kınadığını belirtmişti. Habere tepki gösterenler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de yer aldı.

HABERE ERİŞİM ENGELİ KARARI GETİRİLMİŞTİ
İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi, Reuters haberi içeriğini yayınlayan 93 haber sitesi ve Twitter adresine erişimin engellenmesine karar vermişti. 
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