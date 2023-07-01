Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un enflasyonu haziranda yüzde 55,19 oldu! /01 Temmuz 2023 18:41

İstanbul'un enflasyonu haziranda yüzde 55,19 oldu!

İstanbul Ticaret Odası(İTO), İstanbul'un haziran ayı enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da haziran ayında fiyatlar yüzde 3,46 oranında arttı; yıllık enflasyon ise yüzde 55,19 olarak gerçekleşti.

SHABER3.COM

2023 Haziran ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,46 artarken, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,32 oranında artış gösterdi.

Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 55,19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 64,27 arttı.

Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,66, yıllık enflasyon ise yüzde 56,05 olmuştu.

İTO VERİLERİNİN DETAYLARI
İTO'nun açıkladığı verilere göre, Haziran 2023’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 6,99, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,11, Konut Harcamalarında yüzde 3,75, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,39, Gıda Harcamalarında yüzde 3,37, Giyim Harcamalarında yüzde 3,20, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,08 artış, Diğer Harcamalar grubunda yüzde -0,85  azalış gerçekleşti.

Haziran 2023’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 8,36, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 5,71, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,21, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 3,93, Mensucat Grubunda yüzde 3,30, Madenler Grubunda yüzde 2,21 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -1,36 azalış izlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'un enflasyonu haziranda yüzde 55,19 oldu! Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:50:19