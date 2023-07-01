İstanbul'un enflasyonu haziranda yüzde 55,19 oldu!

2023 Haziran ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,46 artarken, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,32 oranında artış gösterdi.







Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 55,19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 64,27 arttı.





Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,66, yıllık enflasyon ise yüzde 56,05 olmuştu.





İTO VERİLERİNİN DETAYLARI

İTO'nun açıkladığı verilere göre, Haziran 2023’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 6,99, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,11, Konut Harcamalarında yüzde 3,75, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,39, Gıda Harcamalarında yüzde 3,37, Giyim Harcamalarında yüzde 3,20, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,08 artış, Diğer Harcamalar grubunda yüzde -0,85 azalış gerçekleşti.





Haziran 2023’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 8,36, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 5,71, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,21, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 3,93, Mensucat Grubunda yüzde 3,30, Madenler Grubunda yüzde 2,21 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -1,36 azalış izlendi.