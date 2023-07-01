Samanyolu Haber /Gündem / İBB kendi 'uber'ini kuruyor: 8 kişilik 1803 araç trafiğe çıkacak /01 Temmuz 2023 18:38

İBB kendi 'uber'ini kuruyor: 8 kişilik 1803 araç trafiğe çıkacak

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'un taksi problemine dair İBB'nin hayata geçirdiği projeyi paylaştı. Gökce, 1803 tane özel nitelikli taksinin yaz aylarının sonunda İstanbul trafiğine dahil olacağını söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'un taksi problemine dair İBB'nin projesi hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Gökce, dünyanın en büyük 10 şehri ile kıyaslandığı zaman İstanbul'un en kötü durumda olan şehir olduğunun altını çizdi.

8 kişilik olacak 1803 taksi cep telefonu uygulamalarından da çağrılabilen, kredi kartı ve İstanbulkart ile farklı ödeme sistemlerine entegre olacak. Gökce şoförleri özel eğitim sonucu belge alabilen taksilerin yaz ayları sonunda yollarda olacağını kaydetti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul'da 18.773 taksi vatandaşlarımıza ve misafirlerimize hizmet veriyor. New York, Londra, Paris, Moskova, Berlin'in içinde olduğu 10 önemli şehre baktık. Taksi başına düşen kişi sayısı açısından en kötü durumda olan şehir İstanbul.
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