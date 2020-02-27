Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş profesör kovuldu /27 Şubat 2020 12:44

Yandaş profesör kovuldu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenlere sosyal medyadan ağır hakarette bulunan, son olarak Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmet'in avukatlığını üstlenen Prof. Dr. Vahit Bıçak, Polis Akademisi'nden kovuldu.

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Sosyal medyada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) sözcüsünü aratmayacak mesajlar paylaşan Prof. Dr. Vahit Bıçak, araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in katilini müdafaa ederken kullandığı ifadeler sebebiyle infiale sebep olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ceren Damar Şenel cinayeti sanığının avukatı Vahit Bıçak'ın Polis Akademisi'nden ilişiği bugün kesilecek." dedi.

''Bu konuda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme çerçevesinde Polis Akademisi ile ilişiğinin kesilmesiyle ilgili onay benim önümde." diyen Soylu, "Bugün itibarıyla bu ilişik kesiliyor." ifadelerini kullandı.

Sık sık Saray'da düzenlenen toplantılara katılan Prof. Dr. Vahit Bıçak, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği selfieleri sosyal medyada paylaşıyor.

CEREN DAMAR ŞENEL'İ HUNHARCA KATLETTİ

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite kampusündeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü.

Hikmet'in avukatı Prof. Dr. Vahit Bıçak esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğünü iddia etmişti. 

Dava sonrası Ankara Barosu, Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.
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