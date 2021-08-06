Yandaş Sabah'ın Almanya'nın yeni Başbakan adayı Laschet ile ropörtajı hayali çıktı

Sabah Gazetesi'nin Avrupa sayfalarında 27 Temmuz'da yayımlanan Armin Laschet ropörtajının kurgu olduğu ortaya çıktı. Alman medyasının ortaya çıkardığı basın skandalının ardından Sabah'ın Avrupa sayfaları Almanya'da alay konusu oldu. Röportajın kurgu olduğunu ise ilk Die Welt gazetesi yazdı.







Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı olan Laschet'in Düsseldorf'ta bulunan eyalet başbakanlık bürosu Sabah'ta yer alan röportaj ile ilgili açıklama yaptı. Laschet'in bürosundan 5 Ağustos'ta yapılan açıklamada “Hiç bir şekilde böyle bir röportaj verilmedi” sözleriyle röportajın kurgu olduğu belirtildi.





Artı 49'ta yer alan habere göre, söz konusu kurgu röportajda haber, Laschet'in ağzından 'Türkiye'ye karşı büyük sevgim var' başlığıyla yayınladı. Haberin spotunda ise Laschet'e hitaben şu sözleri de yer aldı: “İnanıyorum ki, 26 Eylül'deki seçim zaferimde Almanya'lı Türklerin de çok büyük katkısı olacak.” Gerçekte olmayan röportajın yer aldığı haberinde Sabah Gazetesi, Laschet'in ülkede yaşayan Türkler ve Türkiye ile ilgili sıcak mesajlar verdiğini de yazdı.





Yalanlanan Sabah Gazetesi'nin haberinde, 'Türkiye'ye karşı büyük bir sevgisinin olduğunu belirten Laschet ”Bunu Türkiye'deki dostlarımıza ve Almanya'daki Türk kökenli yurttaşlarımıza iletmek istiyorum” dedi' görüşleri yer aldı.





CDU lideri Armin Laschet'in bürosunun 'yalan' dediği ve Alman basının dalga geçtiği röportajı CNN Türk de yayınladı. 28 Temmuz'da internet sayfasında haberi yayınlayan CNN Türk, yalanlamaya rağmen haberi sitesinden çıkarmadı.





Sabah Almanya Temsilcisi İsmail Erel, yayınlanan kurgu röportaj ile ilgili Alman Haber Ajansı DPA'ya, röportajı Faruk Şen'in internet sayfasından aldıklarını ve Faruk Şen'in Laschet ile görüştüğünün teminatını kendilerine verdiğini söyleyerek savundu.





Sabah Gazetesi'nin Avrupa baskıları yıllar önce de sekizi Türk, biri Yunan ve bir de Alman polisini katleden ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Çetesi NSU'nun gizli liderinin Bavyera eski Başbakanı Günther Beckstein olduğu iddiasını yayınlamıştı. Erel o dönem de haberi, 'biz iddialara yer verdik' sözleriyle savunmuştu. Haber üzerine büyük tepki çeken gazete, daha sonra iki gün üst üste Beckstein röportajı yayınlayarak kendi yaptığı haberi kendi yalanlamak durumunda kalmıştı.







