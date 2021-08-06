Yargıtay açıkladı... Sürpriz sonuçlar var!





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dört ay aradan sonra siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin verileri güncelledi. Buna göre, MHP'nin üye sayısı düştü, AKP'nin üye sayısında ise bir miktar artış yaşandı.





Muhalefet partilerinin üye sayısında ise büyük artış yaşandı.





İTTİFAKLAR





4 Ağustos 2021 itibariyle açıklanan yeni rakamlara göre Cumhur İttifakı ortaklarından AKP'nin üye sayısı 16 bin 277 artarken MHP'de düşüş yaşandı.





Muhalefette yer alan CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi üye sayılarını arttırdı. CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin ise ilk kez üye sayıları ortaya çıktı. Parti 10 bin barajının üzerinde yer aldı.





AKP'DE SON DURUM!





Yargıtay'ın son verilerine göre AKP 10 milyon 984 bin 312 olan üye sayısını 16 bin 277 arttırdı. İktidar partisinin toplam üye sayısı 11 milyonu aşarak 11 milyon 589'a yükseldi.





CHP ÜYE SAYISINI ARTTIRDI





Nisan ayında 1 milyon 257 bin 110 üyeye sahip CHP, geride kalan dört ayda üye sayısını 31 bin 116 arttırdı. Bir önceki verilere göre de üye sayılarındaki artış devam eden CHP'nin toplam üye sayısı 1 milyon 288 bin 226'ya ulaştı.









İYİ PARTİ 400 BİN BARAJINI AŞTI





Türkiye'nin farklı illerinde esnaf ziyaretlerini sürdüren ve sahada olmaya devam edeceğini açıklayan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, parti üye sayılarını 2020 sonunda 400 binin üzerine çıkarmayı hedefliyordu. Bu hedef Ağustos 2021 itibariyle gerçekleşti. Nisan ayında 368 bin 344 üyeye sahip olan İYİ Parti, üye sayısını 40 bin 352 arttırdı ve toplam 408 bin 696 üyeye ulaştı.









MHP'NİN ÜYE SAYISI DÜŞTÜ





Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin üye sayılarında ise AKP'nin aksine düşüş yaşandı. Devlet Bahçeli liderliğindeki partinin nisan ayında 479 bin 197 olan üye sayısı 475 bin 338'e düştü. MHP'nin dört ayda kaybettiği üye sayısı 3 bin 859 olarak kayıtlara geçti.





HDP ÜYE SAYISINI ARTTIRDI





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından geçtiğimiz haziran ayı sonunda kabul edildi. HDP, geride kalan dört ayda üye sayılarını arttırdı. HDP, 40 bin 128 olan üye sayısını 550 artışla 40 bin 678'e çıkardı.









10 BİN BARAJINI GEÇTİ





17 Mayıs tarihinde kurulan Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nin üye sayısı ilk kez verilerde yer aldı. Türkiye'nin farklı illerinde ziyaretlerini sürdüren İnce liderliğindeki partinin toplam üye sayısı 11 bin 144 olarak kayıtlara geçti.









DEVA VE GELECEK'TE YÜKSELİŞTE





27 bin 211 üyeye sahip olan Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, 5 bin 79 artışla toplam 32 bin 290 üyeye ulaştı. Nisan ayında 30 bin 88 üyeye sahip olan DEVA Partisi ise 12 bin 310 yeni üyeyle toplam 42 bin 398 üyeye ulaştı.









ÜYE SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN PARTİ SAADET





Geçtiğimiz seçimlerde Millet İttifakı içerisinde yer alan, Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi geride kalan dört ayda üye sayısını en çok arttıran siyasi parti oldu. Nisan ayında 211 bin 823 üyeye sahip olan Saadet Partisi, üye sayısını 59 bin 156 arttırdı ve toplam 270 bin 979'a ulaştı.









Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan liderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin ise üye sayılarını artırmaya devam etmesi dikkat çekti. Dört ay önce 120 bin 736 üyeye sahip olan parti, 18 bin 335 artışla toplam 139 bin 71'e üyeye ulaştı.