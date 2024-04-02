Yandaş yazardan Erdoğan'a seçim güzellemesi: Sonucu biliyordu ama...

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TV100'ün yandaş yazarı Fuat Uğur, kaleme aldığı "Cumhurbaşkanı balkon konuşmasında neden çok rahattı" başlıklı köşe yazısında seçimde ortaya çıkan tabloyu bir hafta öncesinden kendisinin de bildiğini belirtip şu ifadelere yer verdi:





"Çünkü hükümete sürekli doğru anketleri vermekle görevli olan bir kamuoyu araştırma şirketinin sahibi dostumla konuştuğumda öğrendim gerçeği. Bana 'Abi çok sıkıntılı durum' dedi. Rakam istediğimde vermedi ama 'Arada en az 3-4 puan fark var' deyince anladım durumun ciddiyetini. Geliyordu gelmekte olan."





"EMEKLİLERİN BU DERSİ VERECEĞİNDEN DE HABERDARDI"

Erdoğan'ın seçimden önce her şeyin farkında olduğunu iddia eden Uğur, "Dolayısıyla da böyle bir sonuca hepimizden fazla hazırlıklıydı. Emeklilerin bu dersi vereceğinden de haberdardı ama çıkıp da bir zam açıklaması yapmadı. Elinden bir şey gelmiyordu ve mecbur acı ilacı içirip birkaç yıl sonrasına ülkeyi hazırlayacaktı" yorumunda bulundu.





Yandaş yazar Uğur, Erdoğan'ın durumu önceden öngörmesine dayanak olarak seçim gecesi AKP Genel Merkezi'nin balkonunda yaptığı konuşmada, “Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını, yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız" ifadelerini kullanmasını örnek gösterdi.