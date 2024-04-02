YSK'nın Van'a başkan yaptığı AKP'li Arvas, kayyım olmak istemediğini söylemiş

Van İl Seçim Kurulu, seçilme hakkı geri alınan Abdullah Zeydan'ın yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi. DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, Abdulahat Arvas'ın "kayyım olarak atanmak istemiyorum" sözlerini hatırlatarak "Bu sözün arkasında dur" dedi.







DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine 5 dakika kala yapılan itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.





Van İl Seçim Kurulu, AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'ın talebiyle yaptığı incelemeyi tamamladı. Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Arvas'a verilmesine karar verdi.





AKP'li Arvas, 4 Mart'ta gazetecilere yaptığı açıklama şöyle:





"2019 seçimlerinde KHK’lı olan kişiler aday gösterildikleri için kayyum atanarak ikinci partiye verildi. Bana göre kayyum dönemi bitti. Ben şehrimde kazanmak istiyorum. Biz kazanmak için yola çıktık. Kayyum atanacağımı düşünsem bu kadar çalışmam, performans sarf etmem. Madem kayyum atanacak kendimi neden bu kadar yıpratayım ki, biz Van’ı kazanarak halkımızla birlikte yöneteceğiz. Ben kayyum atanmak istemiyorum. Seçimleri kazanmak istiyorum. Bileğimizin gücüyle, alnımızın akıyla, halkımızın teveccühüyle, teşkilatlarımızın desteğiyle sandıktan zaferle çıkmak istiyorum."