Samanyolu Haber /Gündem / Şoygu: Ukrayna üç ay içinde 80 binden fazla asker kaybetti /02 Nisan 2024 15:06

Şoygu: Ukrayna üç ay içinde 80 binden fazla asker kaybetti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yılın başından bu yana büyük kayıplar yaşadığını açıkladı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri özel operasyonlar çerçevesinde 80 binden fazla asker kaybetti. Ayrıca, 14 binden fazla çeşitli silah da etkisiz hale getirildi.

Şoygu'nun verdiği bilgilere göre, Ukrayna ordusunun kaybettiği teçhizat arasında 1,2 bin tank ve zırhlı araç bulunuyor. Özellikle Rus Güney Kuvvetler Grubunun drone operatörlerinin saldırıları, Ukrayna kuvvetlerinin Donetsk yönünde hareket etmesini neredeyse imkansız hale getirdiği belirtildi. 

Rus ordusu, Ukrayna mevzileri üzerindeki hava sahasını kontrol etmek için insansız hava araçlarını kullanıyor. Ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye bölgesindeki Gulyaypole'de Ukrayna birlikleri için değerli olan bir yol köprüsünü imha ettiği bildirildi. 

Rusya yeni silahları kullanmaya hazırlanıyor 

Ayrıca Rusya Federasyonu'nun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı en son teknolojiyle ürettiği en yeni silahları kullanmaya hazırlandığı da iddia edildi.

Rus ordusunun Ukrayna savunmasını kırmayı planladığını ve bunun için testleri henüz 4 yıl önce yapılan kundak motorlu SAO 2S42 “Lotos” tank ve toplarını kullanmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Rusya’nın geliştirdiği yeni silah, 25 km'ye kadar mesafelere yeni güdümlü füzeler fırlatma kapasitesine sahip. Ayrıca suyun içinde hareket etmek için de kullanılabiliyor ve paraşütle ön tarafta istenilen bölgelere ulaştırılabiliyor. Ayrıca yeni kundağı motorlu silah önceki nesillerle karşılaştırıldığında mevcut modelin mühimmat kapasitesi de artırılmış durumda.
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