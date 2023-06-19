Yapay zekaya sordular: Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. Geçen haftaki ilk görüşmenin ardından taraflar herhangi bir rakam telaffuz etmeden açıklamalarda bulunmuştu.







TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Kurban Bayramı öncesi bir an önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz" demişti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da toplantı öncesinde, yeni asgari ücreti Kurban Bayramı’ndan önce belirlemek istediklerini söylemişti.





Asgari ücret 2022 yılında net 4.253,40 TL olarak açıklanmıştı. Daha sonra yüzde 30 artış ile Temmuz 2022 için net 5.500,35 TL olarak belirlendi. Bu sırada 1 Haziran 2022’de, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 28,14’tü.







Daha sonra 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanacak asgari ücret, Aralık 2022’de net 8.506 TL olarak belirlendi. Burada artış yüzde 54 olmuştu. Bu tarihte ise Temmuz 2022 – Aralık 2022 arası enflasyon farkı 15,4 olarak hesaplanmıştı.





Şimdi Türkiye’de 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Şu anda 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,52 oldu. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?





YAPAY ZEKAYA SORULDU



CNN Türk Finans'tan Hasan Selçuk Turan, milyonların aklındaki soruyu Microsoft Edge’e sordu.







Microsoft Edge’in yapay zeka sohbet botu, "Sence asgari ücret Temmuz 2023’te ne kadar olacak?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:







"Asgari ücretin 500 dolar civarına yükseltilmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 11 bin 825 TL'ye denk geliyor. Ancak bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, enflasyon ve döviz kuru gibi faktörlere bağlı.





'DÜŞÜK OLDUĞU BİR GERÇEK'



Asgari ücretin Avrupa ülkelerine kıyasla düşük olduğu da bir gerçek. Türkiye, Arnavutluk'un ardından en düşük asgari ücret veren ikinci Avrupa ülkesi konumunda.”







6 AYLIK ENFLASYON ORANI



Mayıs enflasyonunun açıklanması ile 5 aylık zam oranı 15,26 olmuştu. Ancak Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde haziran ayı için enflasyon beklentisi ise 2,81 olarak açıklandı. Daha önce yüzde 20-23 seviyelerinde gelmesi öngörülen 6 aylık enflasyon beklentisi bu hesaba göre yüzde 18,50’de kaldı.







TİSK'TEN UZLAŞMA MESAJI



TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, daha önce yaptığı açıklamada görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla tamamlanmasını istediklerini belirterek, 6 aylık enflasyon rakamlarına dikkat çekmişti. Akkol, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.







Ancak yüzde 30’luk artışa da sıcak bakan işveren kesimi vergiler konusunda desteklerin sürmesi gerektiğini de vurgulamıştı.





TÜRK-İŞ DESTEK BEKLİYOR



TÜRK-İŞ heyeti adına konuşan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise "Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.







İşçi kesimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yüzde 6 oranında destek isterken, Temmuz zammı için 500 dolar kırmızı çizgisinin korunmasını talep ediyor.







HÜKÜMET TOPLADIĞI VERİLER İLE MASADA



Hükümet ise mart ayından beri gerçekleştirdiği saha çalışmalarından elde ettiği verileri taraflar ile paylaşacak.







ASGARİ ÜCRET 2023 KAÇ TL OLACAK?



Tüm bunlar ışığında yüzde 18,50’lik zam durumunda net asgari ücret için en az 10.079,61 TL rakamının masada olması bekleniyor. Refah payı dahil yüzde 30-35 arasında bir zam açıklanması beklenen asgari ücrete zam için konuşulan diğer iki rakam ise 11.057 TL ila 11.483 TL oldu.







NET ASGARİ ÜCRET 8.506 TL



Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş.







Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.









