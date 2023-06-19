Şimşek şokta!

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan, faiz artırımını savunduğu için Temmuz 2018'de dışarıda bırakıldığı kabineye son seçimden sonra bizzat o dönem tartışma yaşadığı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' dönen Mehmet Şimşek'in bütçe harcamalarında esnekliğin hiç kalmamasına çok şaşırdığı söyleniyor.







10Haber yazarı Erdal Sağlam, 'Yüksek bütçe açıkları Şimşek'in kabusu oldu' başlıklı yazısında edindiği kulis bilgilerini paylaştı.





Şimşek'in önerisiyle atanan Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevindeki ilk adımının yüksek oranlı politika faiz artışı olmasının beklendiğini hatırlatan Sağlam, "Ancak ne kadar yüksek artış yapılırsa yapılsın, Şimşek’in bütçe açıklarını halledememesi halinde, büyük bel bağlanan yabancı fon akışının sağlanmasının zora gireceği de ortada" dedi.





Gazeteci, ardından şunları kaydetti:





'ÇOK ŞAŞIRDIĞI BELİRTİLİYOR'

"Mehmet Şimşek, yakınlarına bütçe imkanlarına baktığını, tasarruf etmek için bütçe harcamalarının ancak yüzde 9’u üzerinde çalışabileceklerini anladıklarını söylemiş. Şimşek’in bütçe harcamalarında esnekliğin hiç kalmamasına, geri kalan harcamaların donmuş hale gelmesine çok şaşırdığı belirtiliyor. Geçen günlerde Şimşek’in 'tablo tahmin ettiğimden daha ağırmış' demesinin ardında da bütçe tablosunun yer aldığı tahmin ediliyor.





Bilgi veren uzmanlar bütçenin bu kadar donmuş harcamalardan oluşmasının 2000’li yıllardan önce görüldüğünü, son dönemdeki özellikle borçlanmadaki artışa, deprem, EYT, KKM gibi faktörlerin eklenmesiyle bütçe kalemlerinin neredeyse tümüyle donma noktasına geldiğini belirtiyorlar.





Şimşek’in tasarruf için bütçe harcamalarının ancak yüzde 9’u üzerinde çalışabildiklerini söylediği ancak yapılacak tasarrufun bütçe toplamının yüzde 2-3’ünü geçmesinin pek mümkün olmadığı hesaplanıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda bu durumun ele alındığı öğrenilirken, orta vadeli program hazırlıkları kapsamında neler yapılabileceği üzerinde çalışmaların başladığı belirtiliyor. (...)"



