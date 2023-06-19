Samanyolu Haber /Gündem / Özel, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı istifa çağrısına cevap verdi /19 Haziran 2023 14:03

Özel, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı istifa çağrısına cevap verdi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başkanlığa aday olacaksa grup başkanlığından istifa etmeli" sözlerine yanıt verdi.

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CHP’de başlayan değişim tartışmaları devam ederken gazeteci İsmail Küçükkaya genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu’nun Özel hakkında söylediklerini şöyle aktardı:

"Bunu ilk defa duyacaksınız. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel için 'Her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için grup başkanlığından istifa etmelidir. İkisi bir arada olmaz. Bunu etik ve şık bulmam' diyor."

ÖZEL’DEN JET YANIT
Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu’nun sözlerine İsmail Küçükkaya aracılığı ile yanıt verdi.

Küçükkaya, Özel'in kendisini aradığını ve Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine şu yanıtı verdiğini söyledi:

"Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı. Ben henüz adayım demedim, değişim talebi ve bunun nasıl olabileceğine dair görüşlerimi paylaştım. Bir CHP'li olarak hangi sorumluluk düşerse bunu üstlenmeye hazır olduğumu ifade ettim. Henüz daha adaylık açıklaması yapmadım. Çünkü henüz kurultayın ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak ben parti terbiyesi almış birisi olarak adaylık konusunda kurultay netleştiğinde kesin kararımı verdiğim zaman kamuoyuyla paylaşmadan önce sayın genel başkanıma bunu anlatacağım. İlk önce benden duymasını isterim. Süreç netleştiğinde adaylığımla ilgili kararımı kamuoyu ve öncesinde Kılıçdaroğlu ile paylaşınca bana söyleyebilir."
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