Yaptırım teklif eden ABD'li senatöre 'Hulusi Akar' şakası yapmışlar

Amerikan Politico dergisinin paylaştığı ses kayıtlarında Rus istihbarat birimleriyle irtibatlı oldukları iddia edilen iki kişinin Graham'ın ofisini aradığı duyuluyor. Türk Savunma Bakanlığından aradıklarını söyleyen kişiler Graham ile 16 ve 13 dakikalık iki konuşma gerçekleştiriyor.







Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alınması için ABD Senatosu'na kanun teklifinde bulunan Graham'ın konuşmalarda Erdoğan lehine ifadeler kullanması için dikkat çekti.







"YPG Kürtleri büyük bir problem"







Cumhuriyetçi Senatör, "YPG Kürtleri problemi büyük bir problem." ifadelerini kullanarak Suriye'de krizin çözülmesinde Türkiye'nin önemli bir rolü olduğunu belirtti.





Graham, "Bunu Başkan Trump'a, Obama'nın YPG Kürtlerine güvenerek büyük bir hata yaptığını anlattım. Endişe duyduğum her şeyin ortaya çıkmasından korkuyorum. Şimdi Türkiye'nin Suriye'deki bu tehditten korunmasını sağlamamız gerekir. YPG sorunu konusunda sizi iyi anlıyorum. Başkan da aynı şekilde." şeklinde konuştu.





Trump dün yaptığı açıklamalarda da Obama'nın PKK ile ortaklık yaptığını ve bunun durumu zorlaştırdığını öne sürmüştü.





"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum, Trump'ın da sevdiğini düşünüyorum"







Konuşmasında Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyleyen Lindsey Graham, "Ben şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Başkan Trump'ın da onu sevdiğini düşünüyorum. Güçlü bir insan olduğunu düşünüyorum." dedi.





Ağustos ayında yapıldığı iddia edilen görüşmede ana gündem ise S-400 savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yapılması planlanan yaptırımlar. Graham yaptırımlar konusunda, "Başkan yeni bir gelişme olana kadar yaptırımları uygulamayı engellemeye çalışacak. Eğer şu an olduğu gibi devam ederse Başkan yaptırımları engelleyecek, ben de arkasında duracağım." ifadelerini kullandı.





Ülkeler arasındaki serbest ticaretin, Türk lirasını stabilize edeceğini anlatan Graham, "Türkiye S-400'leri kurarsa, başka ortaklarımız da almak isteyecek. Bu da ittifakımıza büyük baskı yapacaktır. Türkiye'yi F-35 programında görmek istiyorum ve bu S-400 konusunda da bir yol bulacağımızı umuyorum." diye konuştu.





Ses kayıtlarında ABD'li senatör, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin iade edilmesi isteğini yakından takip eden Trump'ın, Halk Bank davasıyla da yakından ilgilendiğini söyledi.