Samanyolu Haber /Spor / The Guardian'ın seçtiği 60 genç yetenek içinde 2 de Türk var /11 Ekim 2019 00:30

The Guardian'ın seçtiği 60 genç yetenek içinde 2 de Türk var

The Guardian tarafından yayınlanan ve 2019 için 60 genç futbolcuyu kapsayan listede 2 de Türk var...

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İngiliz gazetesi The Guardian, 2019 için dünya erkek futbolundaki en iyi 60 genç yeteneğe dair listesini yayınladı. Listede Türkiye’den de iki isim yer aldı: Mustafa Kapı ve Muhammed Emin Sarıkaya.

T24'ün haberine göre listede, Galatasaray’ın 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Kapı’yla ilgili olarak, “An itibariyle Galatasaray’ın A takımında oynayan en genç futbolcu unvanını elinde tutuyor ve Türkiye’yi genç milli takım düzeyinde defalarca temsil etti” denirken; Başakşehir’in 2002 doğumlu defansı Muhammed Emin Sarıkaya için de şu ifadelere yer verildi:

“2017’de Roma’ya giden Cengiz Ünder’in adımlarını takip edip Başakşehir’den üst düzey Avrupa takımlarından birine geçmesi bekleniyor.”

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