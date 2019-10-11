The Guardian'ın seçtiği 60 genç yetenek içinde 2 de Türk var

İngiliz gazetesi The Guardian, 2019 için dünya erkek futbolundaki en iyi 60 genç yeteneğe dair listesini yayınladı. Listede Türkiye’den de iki isim yer aldı: Mustafa Kapı ve Muhammed Emin Sarıkaya.





T24'ün haberine göre listede, Galatasaray’ın 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Kapı’yla ilgili olarak, “An itibariyle Galatasaray’ın A takımında oynayan en genç futbolcu unvanını elinde tutuyor ve Türkiye’yi genç milli takım düzeyinde defalarca temsil etti” denirken; Başakşehir’in 2002 doğumlu defansı Muhammed Emin Sarıkaya için de şu ifadelere yer verildi:





“2017’de Roma’ya giden Cengiz Ünder’in adımlarını takip edip Başakşehir’den üst düzey Avrupa takımlarından birine geçmesi bekleniyor.”



