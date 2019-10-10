ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyona ilişkin sosyal medya üzerinden mesaj paylaşmaya devam ediyor. Trump resmi Twitter hesabından Türkiye ile ilgili “önümüzde 3 seçenek var” dedi.





Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili yaptığı farklı açıklamalar ile dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump, yine sosyal medyada üzerinden harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Önümüzde 3 seçenek var” diyen Trump, “Binlerce asker gönderip askeri açıdan kazanmak, Türkiye’yi yaptırımlarla finansal açıdan çok sert şekilde vurmak ya da Türkler ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık etmek” dedi.





Trump’ın paylaşımları şöyle:





“IŞİD halifeliğinin yüzde yüzünü yendik ve şu anda Suriye’de Türkiye’nin saldırısı altındaki bölgede hiç askerimiz yok. İşimizi mükemmel yaptık. Şimdi Türkiye, 200 yıldır savaştıkları Kürtlere saldırıyor.





Önümüzde 3 seçenek var: Binlerce asker gönderip askeri açıdan kazanmak, Türkiye’yi yaptırımlarla finansal açıdan çok sert şekilde vurmak ya da Türkler ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık etmek.”