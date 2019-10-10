Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte tüm zamanların indirme rekorunu kıran oyun /10 Ekim 2019 23:41

İşte tüm zamanların indirme rekorunu kıran oyun

Piyasaya çıkmasının üzerinden henüz iki hafta geçmiş olan Call of Duty Mobile, indirme rekoru kırdı.

SHABER3.COM

Call of Duty Mobile, çıkışının ilk haftasında yüz milyondan fazla indirmeye ulaşarak tüm zamanların en popüler mobil oyunu oldu.

Pazar araştırması firması Sensor Tower'ın paylaştığı verilere göre oyun, ilk haftasında 90 milyon indirmeye ulaşan Mario Kart Tour'un rekorunu kırdı.

PUBG Mobile ve Fortnite gibi diğer popüler mobil oyunlar, ilk 7 gününde sırasıyla 28 milyon ve 22,5 milyon gibi mütevazı indirme rakamlarına ulaşmıştı.

Oyuna büyük ölçüde iOS'tan erişim sağlandı: iPhone kullanıcıları Activision'un ücretsiz oynanabilen aksiyon oyununu 57 milyon kez indirdi.

Çıktığı 1 Ekim'i takip eden üç günde oyun, yüzden fazla ülkenin favori iOS uygulamaları listesinde en üst sıraya yükseldi.
 
Activision Başkanı Rob Kostich, oyunun popülaritesini "inanılmaz" diye niteledi ve "Daha yeni başladık" diye konuştu.

Sensor Tower'ın verileri Call of Duty Mobile'ın elde ettiği geliri de ortaya çıkardı: Her indirme, oyun içi satın alımlar aracılığıyla kişi başı yaklaşık 0,17 dolar (yaklaşık 1 lira) kazandırdı.
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