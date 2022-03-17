Samanyolu Haber /Gündem / Yaptırımlar ABD’yi de vuruyor, dolar çökecek! /17 Mart 2022 13:46

Yaptırımlar ABD’yi de vuruyor, dolar çökecek!

Ünlü Alman ekonomist Henrik Müller, ABD ve Batı'nın, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırım politikasının doları tahtından edebileceğini öne sürdü.

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Rusya’nın, Ukrayna’ya saldırısı ve Batı’nın Moskova’ya yönelik yaptırımları küresel ekonomiyi sarsmaya devam ediyor.

Ünlü alman Ekonomist Henrik Müller, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarını ve etkisin değerlendirdi.

Müller,  Rusya’ya uygulanan yaptırımların, enflasyonun ve piyasalardaki değişikliklerin, doların hakimiyetinin sona ermekte olduğunun işaretleri olabileceğini belirtti.

Alman Spiegel dergisi için değerlendirme kaleme alan Müller, ayrıca yüksek seyreden enflasyonun dolara olan güveni sarsabileceği düşüncesini dile getirdi.

 Yazıdan alıntılar yapan Rus İzvestiya gazetesi ABD'de şu anda enflasyon yüzde 8 olduğuna dikkat çekti.

Rusya'nın uluslararası rezervlerinin bloke edilmesinin tarihte bir örneği bulunmadığını belirten Müller, bu durumun diğer ülkelerin ABD yönetimine ve Amerikan dolarına duydukları güveni tahrip edebileceğini vurguladı.

ABD’deki enflasyonun yüzde 8’e ulaştığına değinen Müller, FED’in dolardaki kaybı önlemek için faiz artırımına gittiğini öne sürdü. 
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