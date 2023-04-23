SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Savaş sürecinde Ukrayna’ya 165 milyar dolarlık yardım yapıldı. Ve bu yardımlar Ukrayna’yı ayakta tuttu.





ABD ve diğer müttefiklerin yaptığı otuz altıncı askeri yardım paketi şunları içeriyor:





HIMARS için mühimmat, 155 mm ve 105 mm top mermileri, TOW füzeleri, AT-4 tanksavar sistemleri, tanksavar mayınları, milyonlarca cephane, hafif silahlar için 9 milyondan fazla kurşun, yüksek hassasiyetli havacılık mühimmatı, limanların korunması için ekipman ve diğer farklı teçhizat.





Pentagon, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yapılan ABD askeri yardımının toplam hacminin 35.4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Pentagon, 4 Nisan'da Ukrayna'ya Patriot uçaksavar füze sistemleri ve HIMARS füze sistemleri için mühimmat, 23 milyon mermi, hava gözetleme radarları içeren 2,6 milyar dolarlık ABD askeri yardım paketini açıklamıştı.





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından tedarik edilen Patriot sistemlerinin, şu anda Ukrayna'da kurulu olan ve Buk sistemleriyle birlikte 89'u oluşturan 25 adet S-300 hava savunma sistemi ile aynı korumayı yapıp yapamayacağı tartışılıyor.





Yapılan askeri yardımın bedeli 165 milyar doları aştı





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın bedelinin 165 milyar doları aştığı tahmininde bulunduklarını paylaştı.





NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Şubat 2022’den buyana NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 150 milyar euro'dan fazla destek sağladığı belirtildi. Benzer bir açıklama ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den gelmişti. Almanya’daki Ramstein hava üssünde gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu açılış toplantısında konuşan Austin, diğer ülkeler hariç sadece bu grubun Ukrayna'ya 55 milyar dolarlık askeri yardım sağlandığını, bu yardımlar sayesinde Ukrayna’nın Rusya karşısında bir yıldır ayakta kalabildiğini söyledi.





ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Almanya'daki Ramstein hava üssünde gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında, Pentagon’un Ukrayna'ya 55 milyar dolarlık askeri yardım sağlandığını, bu yardımlar sayesinde Ukrayna’nın Rusya karşısında bir yıldır ayakta kalabildiğini söyledi.