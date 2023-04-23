Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu Messi'yi geçti /23 Nisan 2023 14:10

Kılıçdaroğlu Messi'yi geçti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlıklı videosu, 4 günde 29,2 milyon video oynatma sayısına ulaştı.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlıklı videosu, 4 günde 29,2 milyon video oynatma rakamına ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı böylece Messi'nin Barcelona forması giyerken Atletico Madrid maçında attığı ve 25,8 milyon izlenme rakamına ulaşarak efsaneleşen 'çalım' videosunu da geçmiş oldu. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlığı ile yayınladığı ve ilk kez oy verecek gençlere "Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım" diye seslendiği video, 4 günde 104 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. 
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