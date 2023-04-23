Akşener'den Erdoğan'a zehir zemberek sözler: '2 elinde de terör örgütü'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.







Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





- Geldik 21 gün 14 Mayıs'taki seçime... Burada birçok insan bilir ki ben şuradaki dükkanları 3 sene boyunca gezdim. Kendi partimi övmedim başka partiyi yermedim.





- İktidara döndük dedik ki; böyle dertler var bunları yerine getirin. Biz cenge, savaşa gitmiyoruz seçime gidiyoruz. Burada kimin ne olduğunu kimse bilmiyor. Ama 21 yıldır şuculuktan buculuktan yorulduk be kardeşim.





- Seçime gidiyoruz söylenecek tek laf yok. Neler gündemde? PKK'lı olmak gündemde, kafir olmak gündemde, Kandille ahbaplık gündemde. Yav arkadaş ben Meral Akşener'im. Açtırma kutuyu söyletmeye kötüyü.





- Bu ele, bugüne kadar terörist eli değmedi. Allah hakkı için değmedi. O terörist eli bu ele değse vallahi keserim billahi keserim. Allah şahit olsun keserim. Arkadaş, Recep Bey iftira atıp duruyorsun günahtır günah. Senin bu elinde PKK'nın eli var. Abdullah Öcalan'ın kardeşine 'bizim Mehmet' dedin. Yok, biz gereğini yapacağız. Oy kullanarak gereğini yapacağız, yuhalamaya lüzum yok. Bu elinde PKK var. Ne zamandır arkadaş, akraba oldunuz?





- Onun diğer kardeşi TRT'de açıklama yapıyor. Peki, bu elde ne var? Bu elde de Hizbullah var. 2 elinde de terör örgütü. Bizim için PKK bir terör örgütüdür. Kahrolsun ve kahredeceğiz. Ama Konca Kurişler'in, Gaffar Okkanlar'ın katilleri de bizim için katil ve terör örgütüdür.







