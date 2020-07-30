Samanyolu Haber /Gündem / Yargıda kadrolaşma dolu dizgin /30 Temmuz 2020 11:51

Yargıda kadrolaşma dolu dizgin

Hâkim-savcılık kriterlerini objektif olmaktan çıkaran ve mülakatla kendisine yakın isimleri tercih eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, 1.200 hâkim ve savcı alacak.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1.200 hâkim ve savcı alınacağını duyurdu. 1.100 adli, 100 idari toplam 1200 hâkim ve savcı kadrosu için adaylar 21-22 Kasım'da yazılı sınava girecek.

Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla bin 100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı da alınacak. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti avukatlıktan hâkim ve savcılığa geçiş imkânı tanımış, bu şekilde 3 bine yakın avukat hâkim ve savcı olmuştu. 

Mülakatlarda yazılı sınavdan yüksek puan alanlar yerine AKP'den referanslı olan adaylar tercih edilmişti.  

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