Samanyolu Haber /Gündem / İşte Yargının ne hale geldiğinin resmi: AKP'lilere 'sayın' dönemi /16 Temmuz 2020 08:59

İşte Yargının ne hale geldiğinin resmi: AKP'lilere 'sayın' dönemi

Savcılık, iddianamede ‘davacı’ olan AKP’li Ömer Çelik’in adının başına ‘Sayın’ yazdı. İYİ Partili İsmail Koncuk, “Bunu ilk defa görüyoruz” dedi ve başlıktaki gibi tepki gösterdi...

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Adana'da Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir iddianamede şikayetçi olan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in isminin başına “Sayın” yazıldı.

İddianamede ‘Müşteki' kısmında, “Sn. Ömer Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK ve MYK üyesi, Parti Sözcüsü, Eski Avrupa Birliği Bakanı” ifadeleri yer aldı. İddianamedeki bu ifadeler tartışma yarattı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Bir iddianamede, davacının isminin önünde ‘sayın' ifadesinin kullanıldığını ilk defa görüyoruz. Bir davada davalı ya da davacının adının önüne sayın koyulamaz. Yargının ne hale geldiğinin resmidir” diye konuştu.


Yargıda bir ilk yaşandı. İddianamede, Çelik'in adının başına ‘sayın'ın kısaltması ‘Sn' yazıldı.

‘ADALETİN CENAZESİ'

CHP Mersin Milletvekili ve Mersin Barosu eski Başkanı Alpay Antmen ise şöyle dedi: “Türkiye'de adaletin cenaze töreninden başka bir enstantane daha. anayasada herkes eşittir. ‘Sayın Ömer Çelik ibaresi, saray yargısının özetidir.”
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