Yargıtay’daki 'fuhuş skandalı' gerçek; görgü şahidi 1 değil 3 kişi

Tr724'ten Tuna Yıldız'ıngöre, Yargıtay üyesinin uygunsuz görüntülerinin ardından, skandal Yargıtay Genel Sekreterliği’ne intikal etti. İdare, iddiaların hedefindeki Yargıtay üyesini sözlü olarak uyardı, geçici süre izne ayrılmasını istedi. Bu bilgilerin kamuoyuna yansıması üzerine Yargıtay Başkanlığı, resmi bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ancak Tr724’e ulaşan bilgiler ise Yargıtay Başkanlığı’nı yaptığı yazılı açıklamayı tamamen yalanlıyor.Tr724’e gelen bilgilere göre; adı gündeme gelen Yargıtay üyesi, Hukuk Dairesi’nde görev yapan ve hükümete yakınlığı ile bilinen bir yargıç. Söz konusu yargı üyesi, yaklaşık 3 yıldır Yargıtay’da görev yapıyor. Özellikle kurum içerisinde siyasi bağlantılarını kullanarak diğer üyeler üzerinde etkin olmaya çalışan bir kişi. Hükümetin istediği bazı dosyaları yakından takip ettiği için de özellikle Adalet Bakanlığı nezdinde etkinliğinin olduğu kaydediliyor.Gelen bilgilere göre; Yargıtay’da yaşanan bu olay ilk değil. Birkaç ay önce de başka bir yargıcın ismi, kurumda çalışan başka bir sekreterle anılmaya başladı. Evli ve çocukları olan Yargıç, kurumda çalışan ve yine kendisi gibi evli olan kadınla gönül ilişkisi ayyuka çıkınca apar topar emekliye sevk edilmiş. Sözkonusu Yargıtay üyesi, isminin gündeme gelmemesi için kendisi böyle bir talepte bulunmuş. Genel Sekreterlik de bu talebi olumlu karşılayıp, emeklilik başvurusunu jet hızıyla karara bağlamış. Yargıç ile ismi anılan kadın görevli de başka bir kuruma gönderilmiş.Yargıtay birkaç ay önceki bu olayın şokunu atlatmadan, ikinci bir şokla sarsıldı. Kurumun temizliği özel bir şirket tarafından yapıldığı için, özellikle Yüksek Yargıçların odalarının kontrolleri ve temizlikleri birkaç kişi tarafından yapılıyor. Odaların kilitle açılmasına bir amir de eşlik ediyor. Bu sayede temizlik görevlilerinin ya da başkalarının odaya dinleme cihazı ya da böcek yerleştirme olasılıklarının önüne geçilmek isteniyor. Kurum çalışanları bu uygulamanın son derece yerinde ve doğru bir karar olduğunun altını çiziyor.Geçtiğimiz hafta da mesai saatlerinin bitimiyle birlikte temizlik görevlileri de başlarındaki bir yetkilinin kontrolünde Hukuk Dairesi üyesinin odasını temizlik maksadıyla açtı. Önce odanın içerisi temizlendi. Ardından da arka odadaki dinlenme odasının kapısı açıldı. Tr724’e güvenilir kaynaklardan aktarılan bilgilere göre; odanın içerisindeki üç kişi de, yargıcı bir kadınla cinsel ilişki halinde gördü. Kapı hemen kapatılarak temizlik görevlileri odadan ayrıldı. Kontrol amiri yaşanan skandalı bir üst yetkilisine sözlü olarak aktardı. Olayın gizli kalması yönünde kendisine telkinde bulunuldu. Ancak olay Yargıtay Genel Sekreterliği’ne kadar intikal etti. Olaydan bir gün sonra söz konusu Yargıç, makama çağrılarak kısa bir süre izne ayrılması yönünde uyarıldı. Olayın kamuoyuna yansımasından dolayı, söz konusu şahsın kısa süre içinde ilişiğinin kesileceği konuşuluyor.Yine gelen bilgilere göre; Yargıtay üyesiyle ilişki yaşayan kadının da Yargıtay’da çalıştığı ve evli olduğu aktarılıyor. Kadının zarar görmemesi adına başka bir kuruma gönderileceği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca ilgili kadının, Yargıçtan şikayetçi olduğu, kendisini birkaç defa sözlü ve fiili olarak rahatsız ettiğinden dolayı baskılara dayanamayarak odasına gittiği yönünde Yargıtay Genel Sekreterliği’ne sözlü ifade verdiği kaydediliyor.