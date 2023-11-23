Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi

Yargıtay, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini kabul etmedi.









Parti isminin kısaltması olan HEDEP'in daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle reddeden Yargıtay, bu benzerliğin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu ileri sürdü. HEDEP'e gönderilen yazıda HEDEP, kısaltmasının değiştirilmesi istendi.





HEDEP, kısaltmayı değiştirmek ya da Yargıtay'a itiraz etme seçeneklerini masaya yatırdı. Buna göre HEDEP, kararını hukukçular ile yapacağı toplantıdan sonra verecek. Bunun yanı sıra HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan ise söz konusu konuya ilişkin yarın açıklama yapacak.