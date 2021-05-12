Samanyolu Haber /Gündem / Yarısı Katarlıların olan BMC'nin çoğunluk hissesi el değiştiriyor /12 Mayıs 2021 11:37

Yarısı Katarlıların olan BMC'nin çoğunluk hissesi el değiştiriyor

Yüzde 49,9'luk hissesi Katar ordusuna ait olan savunma sanayi şirketi BMC'de çoğunluk hisse Tosyalı Holding'e geçiyor. İddiaya göre, Ethem Sancak ve Talip Öztürk, toplam yüzde 50,1'lik BMC hisselerini satmak üzere Tosyalı ile yaptıkları görüşmelerde anlaşmaya yakın.

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Savunma sanayi şirketi BMC’de hisse yapısı değişiyor. Katar ordusunun yüzde 49,9'luk hissesine sahip olduğu şirkette toplamda yüzde 50,1’lik hisseye sahip olan Ethem Sancak ve Talip Öztürk’ün, hisselerinin tamamını çelik üreticisi Tosyalı Holding’e satmak üzere yaptıkları görüşmelerde son aşamaya geldikleri öne sürüldü.

BMC Sanayi ve Ticaret AŞ’de Ethem Sancak’ın yüzde 25, Talip Öztürk’ün yüzde 25,1’lik hissesi bulunuyor. Satış gerçekleşirse, Sancak ve Öztürk BMC’den tamamen çıkmış olacak.

Defence News’ten Burak Ege Bekdil’e konuşan kıdemli bir BMC yetkilisi, tarafların anlaşmaya yakın olduklarını, son detayları görüştüklerini dile getirdi.

Haberde, BMC’nin 2020’de 533 milyon dolar ciro elde ettiği belirtildi.

YARISI KATAR ORDUSUNA SATILMIŞTI
2014 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 751 milyon TL’ye (o dönem 360 milyon dolara eşitti) Ethem Sancak’a sattığı BMC'nin yüzde 49,9'unu aynı yıl Katar ordusu 300 milyon dolar bedelle satın almıştı.

Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye 2019 yılında Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti.

BMC’de çoğunluk hisseyi satın almak üzere olduğu öne sürülen Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’nda yer alıyor.
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