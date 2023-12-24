İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından şehit olan 12 askerin ardından milli yas ilan edilmemesine tepki gösterdi. Akşener, “Suud’ların kralı öldüğünde bile hemen ilan edilebilen yasın, bugün evlatlarımıza çok görülüyor olması bizim için kabul edilemez” dedi.







Akşener, şunları kaydetti:





“24 saat içerisinde 12 evladımızı şehit vermek; millî bir meseledir ve millî bir acıdır. Dolayısıyla Türk Milleti'nin millî yasıdır. Suud’ların kralı öldüğünde bile hemen ilan edilebilen yasın, bugün evlatlarımıza çok görülüyor olması bizim için kabul edilemez. Böylesine önemli ve acı bir olayda; İYİ Parti TBMM Grubumuzun ortak açıklama için yapmış olduğu çağrının ötelenmesi de milletimizin vicdanının sesi olan Gazi Meclisimize yakışmaz. Buradan iktidara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir çağrıda bulunuyorum: Türk milletinin iradesini, vicdanını, hakkını ve hukukunu koruma görevinizi derhâl yerine getirin. Devletimizin adabına, edebine ve ciddiyetine uygun davranın. Milletimizin yürek yangınını körüklemek için değil, söndürmek için bir adım atın. Ezcümle; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışanı yapın."