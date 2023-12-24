Samanyolu Haber /Gündem / 'Yas' tartışması: "Evlatlarımıza çok görülüyor" /24 Aralık 2023 13:47

'Yas' tartışması: "Evlatlarımıza çok görülüyor"

İYİ Parti lideri Akşener, şehitler için yas ilan edilmemesine tepki gösterdi. Akşener, "Suud’ların kralı öldüğünde bile hemen ilan edilebilen yasın, bugün evlatlarımıza çok görülüyor olması bizim için kabul edilemez." dedi.

SHABER3.COM

İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından şehit olan 12 askerin ardından milli yas ilan edilmemesine tepki gösterdi. Akşener, “Suud’ların kralı öldüğünde bile hemen ilan edilebilen yasın, bugün evlatlarımıza çok görülüyor olması bizim için kabul edilemez” dedi.

Akşener, şunları kaydetti:

“24 saat içerisinde 12 evladımızı şehit vermek; millî bir meseledir ve millî bir acıdır. Dolayısıyla Türk Milleti'nin millî yasıdır. Suud’ların kralı öldüğünde bile hemen ilan edilebilen yasın, bugün evlatlarımıza çok görülüyor olması bizim için kabul edilemez. Böylesine önemli ve acı bir olayda; İYİ Parti TBMM Grubumuzun ortak açıklama için yapmış olduğu çağrının ötelenmesi de milletimizin vicdanının sesi olan Gazi Meclisimize yakışmaz. Buradan iktidara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir çağrıda bulunuyorum: Türk milletinin iradesini, vicdanını, hakkını ve hukukunu koruma görevinizi derhâl yerine getirin. Devletimizin adabına, edebine ve ciddiyetine uygun davranın. Milletimizin yürek yangınını körüklemek için değil, söndürmek için bir adım atın. Ezcümle; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışanı yapın."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Yas' tartışması: "Evlatlarımıza çok görülüyor" Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:33:15