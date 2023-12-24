Hint Okyanusu'nda ABD-İran gerilimi: Tankere İHA'lı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Hindistan açıklarında Japon tankerini hedef alan saldırının "İran'dan ateşlenen" bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlendiği belirtildi. İran tarafından konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.







Bu açıklama ile bölgedeki gemilere yönelik saldırılardan İran'ı doğrudan sorumlu tutan Pentagon, saldırının Cumartesi günü Hint Okyanusu'nda yerel saatle sabah 10.00 civarında gerçekleştiğini ve gemide herhangi bir can kaybına yol açmadığını belirtti.





İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırının Hindistan kıyılarının 200 deniz mili (370 kilometre) açığında gerçekleştiği belirtilen açıklamada, civarda ABD Donanmasına ait herhangi bir geminin bulunmadığı kaydedildi.





Pentagon açıklamasında "MV Chem Pluto" adlı geminin Liberya bayrağı altında seyrettiği, Hollandalı bir kuruluş tarafından işletildiği, ancak geminin bir Japon şirketine ait olduğu belirtildi.





Gemi İsrail bağlantılı

Bir deniz güvenlik firması olan Ambrey tarafından yapılan açıklamada insansız hava aracı ile düzenlenen saldırı sonucu gemide yangın çıkan yangının mürettebat tarafından söndürüldüğü ve geminin su aldığı aktarıldı.





Açıklamada, "kimyasal ürün tankerinin İsrail bağlantılı olduğu" ve Suudi Arabistan'dan Hindistan'a gitmekte olduğu kaydedildi.





Wall Street Journal'un haberinde de MV Chem Pluto'yu işleten Hollandalı şirketin "İsrailli gemi taşımacılığı kralı Idan Ofer ile bağlantılı olduğu" belirtildi.





Kızıldeniz'de iki gemiye daha saldırı

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada Cumartesi günü Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir destroyer gemisine doğru ilerleyen dört İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. İHA'ların Yemen'de Husi milisler tarafından kontrol edilen bölgeden fırlatıldığı kaydedildi.





CENTCOM'un açıklamasına göre, bölgede iki gemi de acil durum çağrısı yaptı. Açıklamada, Norveç bandralı tanker "M/V Blaamanen" ile Hindistan bandıralı ham petrol tankeri "M/V Saibaba"ya İHA saldırıları düzenlediği belirtildi. CENTCOM bu saldırıların Husi militanları tarafından 17 Ekim'den bu yana ticari gemilere düzenlenen 14'üncü ve 15'inci saldırılar olduğunu belirtti.





Husiler Kızıldeniz'de gemilere saldırıyor

Yemen'in kuzeyini kontrolü altında bulunduran İran destekli Husi milisleri İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan savaşta Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olmayı amaçladıklarını belirterek, haftalardır Kızıldeniz'de İsrail'e giden ticari gemilere saldırılar düzenliyor.





ABD Savunma Bakanlığının verdiği bilgilere göre, Husi milisleri bölgede İHA'lar ve füzelerle 100'den fazla saldırı düzenledi.





ABD'nin girişimi ile Kızıldeniz'de Husilerin ticaret gemilerine yönelik saldırılarına karşı Refahı Koruma Operasyonu (Operation Prosperity Guardian) oluşturuldu. Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153'üncü Görev Gücü'nün çatısı altında oluşturulan yeni uluslararası misyona 20'den fazla ülke katılacağını bildirdi. Ortak Deniz Kuvvetleri bünyesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 39 ülke yer alıyor.





Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı, gemilerin güzergahında önemli bir rol oynuyor. Dünya ticaretinin yüzde 12'si Kızıldeniz güzergahı üzerinde gerçekleşiyor.