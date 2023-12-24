Ses kayıtları çıktı: Falyalı'dan Fuat Oktay'a 50 milyon dolar rüşvet

Halil Falyalı’nın muhasebecisi olan Cemil Önal’a ait ses kaydında rüşvet trafiği tüm detaylarıyla anlatılıyor. Önal, Halil Falyalı öldürüldükten sonra eşi Özge Falyalı’nın Gündem Kıbrıs Gazetesi yayın yönetmeni Alihan Pehlivan üzerinden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la temas kurduğunu ve rüşvet düzeneğinin ayarlandığını anlatıyor.







Önal, 50 milyon dolar rüşvetin bir kısmının İstanbul’da geri kalan büyük kısmının Dubai’de Fuat Oktay’a ödendiğini, karşılığında ise Falyalı ailesi hakkında Türkiye’deki davalar nedeniyle iade istenmemesi ve mal varlıklarına el konulmaması üzerine mutabık kalındığını belirtiyor.





ÖNAL HOLLANDA’DA TUTUKLU

Cemil Önal, öldürülene kadar Halil Falyalı’nın muhasebecisiydi. Cinayet sırasında Türkiye’de olan Önal, Kıbrıs’a gidip Türkiye’ye döndükten sonra kısa süre gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Ardından Özge Falyalı ile ters düşmesi sonrası öldürüleceğini düşündüğü için Yunanistan’a geçen Önal, burada iltica etti. Sonrasında ise Hollanda’da kurduğu şirket üzerinden oturum aldı. Önal Aralık ayı başında aniden Hollanda’da gözaltına alındı ve tutuklandı.





CEMİL ÖNAL’IN SES KAYITLARI CEZAEVİNDEN ÇEKİLDİ

Önal’ın cezaevi telefonundan güvendiği kişileri aradığı ve bildiklerini anlatarak ses kaydı aldırdığı öğrenildi. Gazeteci Cevheri Güven, Youtube kanalından bu ses kayıtlarından ikisini yayınladı.





İlk ses kaydında Özge Falyalı’nın Kıbrıs Gündem Gazetesi Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan üzerinden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ulaştığı ve dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve KKTC İşlerinden sorumlu kişisi Fuat Oktay’a ulaşmak istediği bilgileri yer alıyor. Önal’ın anlattığına göre Gündem Kıbrıs gazetesi aslında Falyalı ailesine ait. Önal’ın ses kaydında anlattığına göre; Rüşvet trafiğinden Ersin Tatar da çok mutlu oldu çünkü Türkiye’deki davanın derinleşmesi durumunda Tatar ile Halil Falyalı arasındaki para ve temas trafiğinin de ortaya çıkması söz konusuydu.





Cemil Önal’ın anlattıklarına göre; Özge Falyalı, Türkiye’de merhum eşi Halil Falyalı ve kendisi aleyhindeki davalar nedeniyle Türkiye’ye iade edilmemeleri ve mal varlıklarına el konulmaması karşılığında Fuat Oktay’a 50 milyon dolar teklif etti.







Anlaşmanın ardından paranın bir kısmı Payznet sistemi üzerinden İstanbul Kapalıçarşı’da Fuat Oktay’a ödendi. Ancak Cemil Önal, bu olayın duyulması üzerine paranın geri kalanının Özge Falyalı tarafından Dubai’de Fuat Oktay’a aktarıldığını belirtiyor.





FALYALI HERŞEYİ KAYDEDİP İSRAİL’E GÖNDERMİŞ

İkinci ses kaydında ise Cemil Önal, Halil Falyalı’nın gizli dinleme ve kayıt sisteminden bahsediyor. Halil Falyalı’nın gizli kayıt işleriyle ilgili kardeşi Hüsnü Falyalı’yı görevlendirdiğini söyleyen Cemil Önal; kalem, üçlü priz, saat şeklindeki dinleme ve kayıt cihazlarıyla, bürokratlar, bakanlar, başbakanların kayda alındığını ardından bu kayıtların Hüsnü Falyalı tarafından İsrail’de bir serverda tutulduğunu dile getirdi. Önal, söz konusu kayıt cihazlarının araçlarda, özel odalarda ve Falaylı’ya ait otellerde bulunduğunu belirtiyor.





PAZARLIKTAKİ HERŞEY GERÇEKLEŞTİ

Cemil Önal’ın pek çok ses kaydı bulunduğunu belirten Gazeteci Cevheri Güven, ilk iki ses kaydını Youtube kanalından yayınladı. Güven, ses kaydında yer alan 50 milyon dolarlık pazarlıktaki herşeyin gerçekleştiğini söyledi. Güven, para ödendikten sonra Falyalı grubuna yönelik operasyonların durduğunu, Adana ve İstanbul’daki davalar nedeniyle Özge Falyalı’nın Türkiye’ye getirilmesinin talep edilmediğini ve Falyalı ailesinin mal varlıklarına el konulmadığını belirtti.





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