Samanyolu Haber /Gündem / 'Yasaklı mülteci karikatürler' Helsinki'de /19 Aralık 2021 16:13

'Yasaklı mülteci karikatürler' Helsinki'de

Kimse Yok Mu Derneği'nin kapatılmadan hemen önce düzenlediği 'mülteci' temalı Uluslararası Karikatür Yarışması'na gönderilen eserler, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Haftası sebebiyle Helsinki'de sergilendi.

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Finlandiya’da 2019 yılının Aralık ayında kurulan ve çoğunluğunu Turkıye’den gelen mültecilerin oluşturduğu bir sosyal medya platformu olan 'Together,  Helsinki Kalasataman Vapaakaupunki Merkezi’nde Kimse Yok Mu'nun 2014 yılında düzenlediği  'mülteci' konulu Uluslararası Karıkatür Yarışması’na katılan ve daha önce de Hindistan ve Yunanistan’da sergilenen karikatürlerden oluşan bir seçkiyi 18 Aralık'ta Helsinkili sanatseverlerle buluşturdu. 

Mülteci dramını her biri diğerinden farklı çizgilerle ortaya koyan karikatürlerin bir diğer özelliği ise KYM’nin kapatılmasından sonra Türkiye’de yasaklı hale gelmeleri ve artık onların da “mülteci” olması. 

Sergiyi düzenleyen Together Platformu'nun başkanı  Mustafa Güler, mülteci konulu karikatürleri sergilemekteki amaçlarının öncelikle Finlandiya’da mültecilerin entegrasyon süreçlerine katkıda bulunmak ve bu çerçevede Fin toplumuyla sanat dilini kullanarak trajik yolculukları ve yürek parçalayan hikayeleri paylaşmak olduğunu söyledi.



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