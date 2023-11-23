Yavaş'tan kritik görüşme hakkında açıklama: Bir gelişme olur mu olmaz mı bilmiyorum!

Yerel seçimler öncesinde ittifak tartışmaları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.







Mansur Yavaş, İYİ Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak tarafından karşılandı.





Akşener'in makamındaki görüşmede Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Sedat Aksakallı ve Burak Akburak da yer aldı.





Yavaş ve Akşener’in görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü.





Mansur Yavaş, görüşmenin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, Akşener'e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamlarını ilettiğini söyleyerek, "Bundan sonra bir gelişme olur mu olmaz mı, bilmiyorum. İçerik olarak bir şey iletme durumunda değildim. Çünkü iki partinin de yetkili kurulları var. Sadece selamlarını ilettim, bu kadar. Daha sonrasında herhalde parti kurulları gerek görürlerse, bir açıklama yaparlar. Bu nezaket ziyaretiydi" dedi. Meral Akşener’in, yerel seçimlerde kendisini destekleme konusunda bir değerlendirme yapıp yapmadığıyla ilgili soruya Yavaş, "O konulara girmedim. Çünkü benim öyle bir şeyi talep etme yetkim yok. Sadece yeni seçilen genel başkanımızın selamlarını ilettim" cevabını verdi.





Akşener-Özel görüşmesi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine de Yavaş, buna genel başkanların kendilerinin karar vereceğini söyledi.





İYİ Parti lideri Akşener, yerel seçimlere parti olarak tek başına gireceklerini ve tüm seçim bölgelerinde aday çıkaracaklarını açıklamıştı.