Samanyolu Haber /Spor / Yayın ihalesiyle ilgili Digiturk cephesinden açıklama /07 Mart 2022 23:41

Yayın ihalesiyle ilgili Digiturk cephesinden açıklama

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig için yayın ihalesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi tarafından yapılan duyuru sonrasında Spor Toto Süper Lig'in mevcut yayıncısı Digiturk cephesinden de bir açıklama geldiği belirtildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig için yayın ihalesi anlaşmasına dair bir açıklama yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada Digiturk ile sözleşme imzalanmadığı, sözleşmenin imzalanması için imkanların, ilgili paketlere en yüksek diğer teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiği ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'in mevcut yayıncısı Digiturk de bu kararın ardından TFF'ye göndermeli bir yanıt verdi.

Digiturk'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF ve İhale Komisyonu’nun, mevcut belirsizlik koşullarında önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. TFF ve komisyonun, Türk futbolu çıkarları için hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz."
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