Samanyolu Haber /Spor / FIFA'dan son dakika Ukrayna ve Rusya kararı /07 Mart 2022 23:06

FIFA'dan son dakika Ukrayna ve Rusya kararı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş futbolu da vurdu. Söz konusu iki ülkedeki yabancı futbolcularla ilgili yeni bir karar alan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yönetiminin bu ülkelerdeki yabancı oyunculara sözleşme fesih imkanı tanınacağı belirtildi.

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Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği'ne (FIFPro), FIFA'ya oyuncuların Rusya'dan tamamen ayrılması imkanı verilmesi konusunda talepte bulundu.

FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ile bir görüştü ve konuyu tartışdı. FIFA'nın UEFA ile yaptığı toplantı sonrası ise Ukrayna kulüplerinde oynayan yabancı futbolculara sözleşmelerini Haziran ayına kadar geçici olarak askıya alma imkanı tanıdı.

FIFA, Rusya kulüpleriyle karşılıklı anlaşamayan yabancı futbolcular ve teknik adamlara da Haziran ayına kadar sözleşmelerini askıya alma imkanı tanıdı. FIFA açıklamasında, "Rusya'da oynayan yabancı futbolcular ve teknik direktörler ile Rus kulüpleri arasında 10 Mart'a kadar karşılıklı anlaşma olmazsa tek taraflı fesih imkanı olacaktır. Fesih 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacaktır" denildi.

Açıklamada oyuncu ve teknik adamların yeni kulüpleriyle en geç 7 Nisan'a kadar sözleşme imzalayabilecekleri, transfer sezonu kapalı olsa bile buna izin verildiği vurgulandı. Kulüpler ise Ukrayna ve Rusya'dan ayrılacak futbolculardan en fazla iki yeni oyuncuyu renklerine katabilecek.

UEFA ve FIFA'nın uluslararası turnuvalardan men cezası verdiği Rus kulüplerinde 120'den fazla yabancı futbolcu forma giyiyor. Zenit Saint Peretsburg'tan ayrılan Ukrayna Milli Takımı'ndan Yaroslav Rakitskyi'nin de aralarında bulunduğu bazı oyuncular, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bu ülkeden ayrılmıştı.
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