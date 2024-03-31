Samanyolu Haber /Gündem / Yasak kalktı: İlk sonuçlar gelmeye başladı /31 Mart 2024 19:19

Yasak kalktı: İlk sonuçlar gelmeye başladı

31 Mart 2024 tarihinde yapılan kritik yerel seçimlerin ardından İstanbul'da sandıklar açılıyor, oylar sayılıyor ve kentin gelecek beş yılını şekillendirecek isim belli oluyor. İşte İstanbul seçim sonuçları...

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31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda İstanbul'un yeni belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek. Seçimlerde yarışan adaylar ve partilerin aldıkları oy sayıları ve oranları büyük bir merakla bekleniyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre saat 19.15 itibariyle İstanbul'da yerel seçim yarışında son durum şöyle:

CHP- Ekrem İmamoğlu  %48,73

AKP Murat Kurum %43,33

YRP Mehmet Altınöz %1,94

DEM Meral Danış Beştaş %1,85

ZAFER Azmi Karamahmutoğlu %0,77

İYİ Mehmet Satuk Buğra Kavuncu %0,54

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