Yazar Aslı Erdoğan Özgür Gündem davasında yine beraat etti

KHK ile 30 Ekim 2016’da kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi ve köşe yazarı Aslı Erdoğan’ın “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.







Duruşmayı takip eden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda mahkemenin Aslı Erdoğan hakkında beraat kararı verdiğini duyurdu.





MLSA Twitter hesabından yaptığı paylaşımında “Yazar ve kapatılan Özgür Gündem gazetesinin köşe yazarı ve Yayın Danışma Kurulu üyesi #AslıErdoğan’ın “örgüt propagandası” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Duruşmayı takip ediyoruz.





Mahkeme, önceki duruşmada Erdoğan’ın internette yayınlanan yazılarının URL’sinin Siber Şubeden sorulmasını istemişti. Gelen yazıda yazıların tespit edilemediğinin bildirilmesi üzerine mahkeme, isnat edilen suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek Erdoğan’ın beraatine hükmetti.” ifadeleri kullanıldı.





İSTİNAF MAHKEMESİ ASLI ERDOĞAN’IN BERAAT KARARINI BOZMUŞTU







Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazarları ve yayın danışma kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı ana davanın karar duruşması 14 Şubat 2020’de görülmüş, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, yazar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut hakkında beraat kararı vermişti.





Beraat kararı ardından duruşma savcısı, Aslı Erdoğan yönünden kararın bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. Ceza Dairesi’ne itirazda bulunmuştu. 37. Ceza Dairesi, 10 Haziran 2021 tarihinde verdiği kararında savcılığın talebi doğrultusunda yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Bozma kararı ardından dosya, yargılamanın yapıldığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.