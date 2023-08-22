Yazın kavrulduk ama kış çok sert geçecek





Dolayısıyla kuvvetli kutup soğukları güney enlemlere inmek için sürekli fırsat kollar bu durumun benzer olduğu en son yıl 2010 yılıdır onda her ne kadar QBO tam doğulu olmasa da yakındır peki o yıl ne oldu gelin bir bakalım.

Kış ayları ile ilgili ilk tahmini hava forum hesabından:"2023-2024 kış sezonuna doğru gidiyoruz. İlk gelen sinyaller kar severler için pozitif yönde. Yerel yönetimler için ise negatif yönde. Önümüzdeki sezon yerel seçimler var. Kar yağışı sık sık siyasi bir malzeme olarak kullanılabilir. Bu tweeti kışın tekrar hatırlatacağız" denildi.Benzer bir yorum da hawaeather hesabından geldi:Bu kış için umutluyum çünkü QBO dediğimiz stratosferik rüzgarlar bariz bir şekilde doğulu faza geçiyor. Peki bunun bize yararı nedir? Bu faz sırasında Yurdumuz çok bol yağışlı bir süreçten geçer özellikle El Nino'da buna eşlik ediyorsa bu ikili Stratosferik Girdap'a muazzam bir ısı akışı transferi gerçekleştirip ani stratosferik ısınmalara yol açabilir ve kutup girdabı zayıf kalır.2010 kışı Yurdumuz için normallerin çok üstünde yağışlı geçen ancak biraz sıcak tarafta kaldığımız bir kıştı yağışımız vardı soğuğumuz çok yoktu fakat Ocak ayında Sibirya üzerinden kopup gelen bir sistem özellikle Yurdun Kuzey bölgelerine iyi bir kar yağışına sebep olmuştu ve bu alana #İstanbul'da dahildi.Önümüzdeki 2023-24 kış mevsimi de çok yüksek ihtimalle bu yıla benzer olacak yağışımız fazlasıyla bol olduğu ama soğuğumuzun az olduğu bir kış olabilir.. Şunu unutmayalım yağış olduktan sonra tek derdimiz soğuk olursa bir şekilde denk getirebiliriz ama işin içerisinde yağış yoksa gerisinin hiç bir önemi yok bu yıl barajlarımıza resmen şifa gibi olacak. Tüm bu sebeplerden dolayı bu kıştan oldukça umutluyum umarım güzel bir kış yaşarız.