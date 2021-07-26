Samanyolu Haber /Gündem / Yemek masasında daha uzun süre oturan çocuklar daha fazla meyve sebze yiyor /26 Temmuz 2021 15:31

Yemek masasında daha uzun süre oturan çocuklar daha fazla meyve sebze yiyor

Çocuklar okuldaki öğle yemeği saatinde yemek masasına oturduklarında, sebze ve meyveler ilk tercihleri olmayabilir.

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Fakat yemek masasında daha fazla zaman geçirdiklerinde, bu sağlıklı besinleri yeme olasılıkları artıyor. Illinois Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre çocukların beslenmesini ve sağlığını iyileştirmek istiyorsak; okuldaki öğle yemeği saatinin uzatılması, bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olabilir.

Illinois Üniversitesi Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi Bölümü’nde yardımcı profesör olan Melissa Pflugh Prescott şöyle aktarıyor: “Öğle yemeği vaktinde yemek masasında 10 dakika veya daha kısa süre oturmak epey yaygın bir durum. Programlı öğle yemeği süresi daha uzun olabilir fakat öğrencilerin yemeklerini alması için sırada beklemesi lazım. Öğle yemeği dönemleri, bazen teneffüsle birleştiriliyor. bu durum, çocuklara yemek yemeleri için verilen sürenin aslında programdaki süreden çok daha düşük olduğu anlamına geliyor.”

Prescott ve çalışmanın eş yazarları Xanna Burg, Jessica Metcalfe ile Brenna Ellison, öğle yemeğine oturan çocukların 10 ve 20 dakikada ne kadar meyve sebze tükettiğini karşılaştırmış ve belirgin sonuçlara ulaşmışlar.

“Öğle yemeğinin daha kısa sürdüğü dönemlerde, çocukların yemekte yediği meyve sebze miktarı önemli oranda düşüktü. Tüketilen meşrubat veya ara sıcak yemeklerin miktarında ise önemli bir farklılık olmamıştı. Yemeğin dört gözle beklediğiniz kısmını ilk önce yiyor olmanız ve yeterli zaman kalırsa diğer kısımlara geçmeniz mantıklı görünüyor. Fakat yeterli zaman olmayınca, geri kalan şeyler yenmiyor ve bunlar da genelde meyve sebze oluyor” diye açıklıyor Prescott.
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