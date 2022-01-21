Yemen'de hava saldırısı: 70 ölü

Sınır Tanımayan Doktorlar (STD) örgütü, AFP'ye verdiği demeçte, Yemen'in kuzeyindeki bir hapishaneye düzenlenen hava saldırısında en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 138 kişi yaralandığını duyurdu.







Rakamların Saada'daki hastanelerden sadece birinden geldiğini belirten bir STD Sözcüsü, "Şehirdeki diğer iki hastanede de çok sayıda yaralı olduğunu ve enkaz çevresinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini" söyledi.







BM'DEN KINAMA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey Başkanlığı saldırı için "kabul edilemez" açıklamasında bulundu.



