Samanyolu Haber /Dünya / Yemen'de hava saldırısı: 70 ölü /21 Ocak 2022 18:29

Yemen'de hava saldırısı: 70 ölü

AFP haber ajansının aktardığına göre Yemen'de gerçekleşen hava saldırısı sonucunda en az 70 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey Başkanlığı saldırıyı kınadı.

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Sınır Tanımayan Doktorlar (STD) örgütü, AFP'ye verdiği demeçte, Yemen'in kuzeyindeki bir hapishaneye düzenlenen hava saldırısında en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 138 kişi yaralandığını duyurdu.

Rakamların Saada'daki hastanelerden sadece birinden geldiğini belirten bir STD Sözcüsü, "Şehirdeki diğer iki hastanede de çok sayıda yaralı olduğunu ve enkaz çevresinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini" söyledi.

BM'DEN KINAMA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey Başkanlığı saldırı için "kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

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