Samanyolu Haber /Politika / Yeni anket: MHP o şehirden vekil çıkaramıyor /07 Mayıs 2023 11:32

Yeni anket: MHP o şehirden vekil çıkaramıyor

Sivas'taki son seçim anketine göre 5 vekilliği AK Parti, CHP ve İYİ Parti paylaşıyor. MHP geçen seçimlerin aksine, bu seçimde hiç vekil çıkartamıyor.

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Seçime 7 gün kala il bazlı anket sonuçlarını açıklayan ORC Araştırma, Sivas sonuçlarını paylaştı.

Şirketin verdiği bilgilere göre araştırma 1-4 Mayıs tarihleri arasında 1100 kişi ile yüz yüze yapıldı. Anketin hata payı +,- 1.8 olarak açıklandı.


ORC anketine göre Sivas'ta seçim sonuçları şöyle olacak:

AKP: Yüzde 44.3 (2018 sonucu: Yüzde 54.7)

CHP: Yüzde 18.9 (2018 sonucu: Yüzde 19)

İYİ Parti: Yüzde 12.1 (2018 sonucu: Yüzde 6.8)

MHP: Yüzde 11.7 (2018 sonucu: Yüzde 15.2)

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 5.4

Yeşil Sol Parti: Yüzde 2.3 (2018 sonucu: Yüzde 2.2)

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.8

Memleket Partisi: Yüzde 1.1

Diğer: Yüzde 2.4 (2018 sonucu: Yüzde 2.1)

Anket sonuçlarına göre partilerin Sivas'tan çıkardıkları vekil sayısı şöyle:

- AKP: 3
- CHP: 1
- İYİ Parti: 1
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