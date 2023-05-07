Yeni anket: MHP o şehirden vekil çıkaramıyor

Seçime 7 gün kala il bazlı anket sonuçlarını açıklayan ORC Araştırma, Sivas sonuçlarını paylaştı.Şirketin verdiği bilgilere göre araştırma 1-4 Mayıs tarihleri arasında 1100 kişi ile yüz yüze yapıldı. Anketin hata payı +,- 1.8 olarak açıklandı.

AKP: Yüzde 44.3 (2018 sonucu: Yüzde 54.7)CHP: Yüzde 18.9 (2018 sonucu: Yüzde 19)İYİ Parti: Yüzde 12.1 (2018 sonucu: Yüzde 6.8)MHP: Yüzde 11.7 (2018 sonucu: Yüzde 15.2)Büyük Birlik Partisi: Yüzde 5.4Yeşil Sol Parti: Yüzde 2.3 (2018 sonucu: Yüzde 2.2)Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.8Memleket Partisi: Yüzde 1.1Diğer: Yüzde 2.4 (2018 sonucu: Yüzde 2.1)Anket sonuçlarına göre partilerin Sivas'tan çıkardıkları vekil sayısı şöyle:- AKP: 3- CHP: 1- İYİ Parti: 1