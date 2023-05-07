Yeni anket: MHP o şehirden vekil çıkaramıyor

Şirketin verdiği bilgilere göre araştırma 1-4 Mayıs tarihleri arasında 1100 kişi ile yüz yüze yapıldı. Anketin hata payı +,- 1.8 olarak açıklandı.
ORC anketine göre Sivas'ta seçim sonuçları şöyle olacak:
AKP: Yüzde 44.3 (2018 sonucu: Yüzde 54.7)
CHP: Yüzde 18.9 (2018 sonucu: Yüzde 19)
İYİ Parti: Yüzde 12.1 (2018 sonucu: Yüzde 6.8)
MHP: Yüzde 11.7 (2018 sonucu: Yüzde 15.2)
Büyük Birlik Partisi: Yüzde 5.4
Yeşil Sol Parti: Yüzde 2.3 (2018 sonucu: Yüzde 2.2)
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.8
Memleket Partisi: Yüzde 1.1
Diğer: Yüzde 2.4 (2018 sonucu: Yüzde 2.1)
Anket sonuçlarına göre partilerin Sivas'tan çıkardıkları vekil sayısı şöyle:
- AKP: 3
- CHP: 1
- İYİ Parti: 1