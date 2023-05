Charles'ın taç giyme töreninde monarşi karşıtı 52 kişi gözaltına alındı

'İnanılmaz derecede endişe verici'





İnsan Hakları İzleme Örgütü İngiltere Direktörü Yasmine Ahmed, "Taç giyme törenini barışçıl bir şekilde protesto eden insanların tutuklandığına dair haberler inanılmaz derecede endişe verici" dedi.

Görüntülerde Republic'in başkanı Graham Smith'in de aralarında bulunduğu "Not My King" (Benim Kralım Değil) tişörtlü protestocuların gözaltına alındığı görülüyor.Republic'ten yapılan açıklamada, Smith'in de dahil olduğu altı göstericinin tören güzergahı yakınında pankartları indirirken durdurulduğu belirtildi.Londra Polisi başkentteki gösterilerde çok sayıda tutuklama yapıldığını doğruladı.Polis, göstericilerin kendilerini korkuluk demirlerine sabitlemek için kullanabilecekleri "kilitleme cihazlarının" ele geçirildiğini söyledi.Republic ise, polisin pankartları sabitlemek için kullanılan kayışları "yanlış yorumladıklarını" ifade etti.Kampanya grupları ve insan hakları grupları gözaltıları "inanılmaz derecede endişe verici" olarak değerlendirdi ve bunları "Londra'da değil Moskova'da görmeyi bekleyeceğiniz bir şey" olarak niteledi.Londra'nın merkezinde yağmur altında toplanan yüzlerce protestocu "kahrolsun Kraliyet" ve "gerçek bir iş bul" gibi sloganlar attı.Cardiff, Glasgow ve Edinburgh'da da başka protestolar düzenlendi. Londra dışında herhangi bir tutuklama bildirilmedi.Republic Twitter'da polis memurlarının tutuklananların bilgilerini alırken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı."Barışçıl protesto hakkı buraya kadarmış" diyen grup, polisin tutuklama gerekçelerini açıklamayacağını da sözlerine ekledi.Metropolitan Polisi gözaltına alınanların sayısını teyit etmedi, ancak Taç Giyme Töreni güzergahı yakınlarında bir dizi tutuklama yapıldığını söyledi.Çarşamba günü emniyet güçleri taç giyme töreni kutlamaları sırasında protestolara karşı "son derece düşük bir eşik" uygulayacaklarını belirterek göstericileri uyarmıştı.Cuma günü BBC Radio Leeds'e verdiği demeçte Republic temsilcisi töreni "kesinlikle aksatmak gibi bir niyetleri olmadığını" söyledi."Çok görünür olacağız, sesimiz yüksek çıkacak, gözden kaçmamız zor olacak ama tören alayı ve taç giyme töreni planları bizim tarafımızdan kesintiye uğratılmadan devam edecek."Republic, Cumartesi sabahı yüzlerce pankartlarına el konulduğunu ve sorgulandıklarını belirterek "Demokrasi bu mu?" mesajını paylaştı.Tören öncesinde binlerce kişi Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey'e uzanan taç giyme törenini izlemek üzere toplandı.Trafalgar Meydanı'nda hoparlörlerden yayınlanan taç giyme töreni sırasında yüzlerce protestocu "Tanrı Kralı Korusun" anonslarını yuhaladı.Cardiff Şehir Merkezinde Republic tarafından düzenlenen protesto için yaklaşık 300 kişi bir araya geldi.İskoçya'da bağımsızlık yanlıları Glasgow şehir merkezinde düzenledikleri yürüyüşte monarşi karşıtı sloganlar atarken, seçilmiş bir devlet başkanı için kampanya yürüten Our Republic grubu da ayrı bir miting düzenledi.Londra'daki alışveriş merkezinde iklim değişikliği kampanya grubu Just Stop Oil'den 13 kadar protestocu gözaltına alındı.Just Stop Oil, beş göstericinin de Başbakanlık binası önünde tutuklandığını söyledi.Grubun sözcüsü, planlarının "sadece tişört ve bayrak sergilemek" olduğunu söyledi ve "Bu distopik bir kabus" diye ekledi.