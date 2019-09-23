Samanyolu Haber /Gündem / [Yeni Bamteli yayınlandı] Hak ile meşguliyet /23 Eylül 2019 11:58

[Yeni Bamteli yayınlandı] Hak ile meşguliyet

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Bamteli sohbeti uzun bir aradan sonra 'Herkul.org' internet sitesinde yayınlandı.

Hak ile meşguliyet

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* “Eğer sen hak ile meşgul olmazsan, bâtıl seni işgal eder!”

* “Yalan, bir lafz-ı kâfirdir.”

* Hazreti Ebu Hüreyre, her gün on iki bin defa istiğfar ediyor; “Bu kadarı fazla değil mi?” denince, “Hayır, günahlarım adedince…” cevabını veriyordu; o kendi ufku itibarıyla hayalinden geçen şeylerden dahi bağışlanma diliyordu.

* Ukûbet endişesiyle Hakk’a sığınma bir “tevbe”; makam ve derecâtı muhafaza arzusuyla O’nda fâni olma bir “inâbe”; O’ndan başka her şeye kapanma da bir “evbe”dir.

* Gül bitirmek veya başağa yürümek için dünyanın dört bir yanına saçıldınız; Cenâb-ı Hakk’ın nâm-ı Celîlini bütün dünyaya duyuracaksınız.

* Egoizm, egosantrizm, narsizm gibi gayyalara yuvarlanmamanın çaresi gaye-i hayaldir.

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