Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Bamteli yayınlandı - Yol , Çile ve Akıbet /07 Ekim 2019 11:45

Yeni Bamteli yayınlandı - Yol , Çile ve Akıbet

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti 'Herkul.org' internet sitesinde yayınlandı

Yol , Çile ve Akıbet

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* Izdırap ve çileler her zaman istihkak ile alakalı değildir; onları yolun şiarı bilip yürekli olmak ve elemleri ahiret sermayesine dönüştürmek gerektir.

* Yolun sonunda Allah’ın cemalini müşahede ve rızasına mazhariyet var ise, çekilen çileler çok küçük birer bedel ve netice itibarıyla ilahî ihsan sayılır.

* Özellikle gençlerin Deizm’e kaydığının söylendiği günümüzde, imanın esasları ve İslam’ın temelleri zamanın dili ve enstrümanlarıyla yeniden ele alınıp değerlendirilmeli ve muhtaç insanlara seviyelerine göre anlatılmalı!..

* “Mihneti kendine zevk etmektir âlemde hüner!..”

* Kıyam (ayakta kalabilmek) kıvama bağlıdır; insan kıvamı ölçüsünde mukavemetli olur.

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Yol , Çile ve Akıbet

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