Yeni Covid varyantı KP.3'ün semptomları açıklandı





YENİ VARYANTIN BELİRTİLERİ NELERDİR?





AŞILAR YENİ VARYANTA ETKİ EDECEK Mİ?

KP.3, SARS-CoV-2'nin FLiRT varyantlarından biri oldu. Bu varyantın adı, virüsün vücudumuzdaki hücreleri enfekte etmesini sağlayan kısmı olan spike proteinindeki amino asit mutasyonlarından geliyor.İnsan bağışıklık sistemi, spike proteinlerini tanımayı öğrenebilir, doğal olarak ya da aşı yoluyla bu virüsten kurtulabilir. Ancak, virüs farklı formlara dönüşerek hayatta kalmaya devam eder.İşte bu nedenle, her hafta yeni bir varyant ortaya çıkıyor. KP.3 ise uzun bir serinin en sonuncusu oldu. FLiRT varyantlarının tümü, bu yılın başında ortaya çıkan bir başka varyant olan JN.1'den türedi.ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Sözcüsü Rosa Norman, USA Today'e yaptığı açıklamada "Şu anda KP.3 virüslerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm SARS-CoV-2 virüslerinin yüzde 16 ila 37'sini oluşturduğu tahmin ediliyor" dedi.Ancak bu, vakalarda kesin bir artış olacağı anlamına gelmiyor. Norman, "Temel COVID-19 göstergelerinin çoğu ulusal düzeyde düşük seviyelerde, bu nedenle bu soyun neden olabileceği toplam enfeksiyon sayısı düşük olacaktır" diye ekledi.CDC'nin belirlediği KP.3 için olası belirtiler listesi, önceki varyant JN.1 için olanlarla aynı oldu:- Ateş/titreme- Öksürük- Nefes darlığı- Yorgunluk- Kas ağrısı- Baş ağrısı- Tat veya koku kaybı- Boğaz ağrısı- Burun akıntısı- Mide bulantısı/kusma- İshalCDC, "Belirtiler yeni COVID-19 varyantları ile değişebilir ve kişiye göre farklılık gösterebilir. Ayrıca, virüs kapıldıktan sonra iki hafta içinde ortaya çıkabilir” açıklamasında bulundu.Epidemiyolog Adrian Esterman, Newsweek'e yaptığı açıklamasında ”sonbaharda piyasaya sürülecek olan güncellenmiş aşıların KP.3'ün soyu için de etkili olacağını umduğunu” söyledi.Esterman, "Eylül ayı civarında JN.1 ya da FLiRT alt varyantlarından birine dayanan ve çok daha iyi koruma sağlayacak yeni bir aşı piyasaya sürülecek" duyurusunu yaptı.