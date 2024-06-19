Samanyolu Haber /Gündem / Ramis Kurt'tan yeni bir süreç romanı: Zifiri Aydınlık /19 Haziran 2024 17:23

Ramis Kurt'tan yeni bir süreç romanı: Zifiri Aydınlık

Cam Duvarlar kitabının yazarı Ramis Kurt bu sefer bir süreç romanı kaleme aldı. 'Zifiri Aydınlık' isimli roman raflardaki yerini aldı.

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Türkiye'de son yıllara damgasını vuran hukuksuzluk ve zulüm bu sefer bir romana konu oldu. 

Romanda, kitap severlerin Cam Duvarlar kitabı ile de tanıdığı Ramis Kurt'un imzası var. Zifiri Aydınlık isimli roman, Süreyya Kitap'tan çıktı. 

Romanda, adaletin askıya alınması ile bir ülkenin maddi manevi çöküşü, kötülüğün sıradanlaşması ve harcanan hayatlar, zalimin zulmüne maruz kalmış masumlar anlatılıyor. 

Romanın dikkat çeken özelliği ise tamamen gerçek karakterler ve gerçek bir hikâyeden oluşması. 

Kitabın tanıtımı aşağıdaki Youtube linkinde izlenebilir ve Süreyya Kitap'tan satın alınabilir. 

Kitabın reklam filmi için: https://www.youtube.com/watch?v=q0tRdvMb7VU


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