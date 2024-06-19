Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna yeni taarruza mı hazırlanıyor? /19 Haziran 2024 16:06

Ukrayna yeni taarruza mı hazırlanıyor?

Ukrayna birliklerinin insansız hava araçlarının yardımıyla ön cephe hatlarında mayınlama yaptığı, bunun "genellikle büyük çaplı saldırılar ve taarruzdan önce yapıldığı iddia edildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna lideri Vladimir Zelensky Nisan ayında Ukrayna'nın yeni bir saldırı planı olduğunu söylemişti.

Zaporozhye bölgesinden senatör Dmitry Rogozin, telegram kanalında Ukrayna ordusunun ön hat yollarında mayınlamak için insansız hava araçlarını kullandığını ve bu durumun bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun göstergesi olabileceğini söyledi.

Rogozin’e göre Baba Yaga denilen çok büyük ve havada yaklaşık 60 km/saat hızla uçan İHA’lar kullanılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky Nisan ayında Kiev'in yeni bir karşı saldırı planı olduğunu ancak Washington'un askeri yardımına ihtiyacı olduğunu söylemişti.

O dönemde ABD, Ukrayna'ya askeri destek için henüz ek fon ayırmamıştı, ancak aynı ayın sonunda ABD, kendisine toplam 60,64 milyar dolar tutarında askeri yardım sağlayan bir yasayı kabul etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı Aleksander Syrsky, Zelensky'nin açıklamasından kısa bir süre önce, Ukrayna komutanlığının hedeflerinden birinin bir sonraki saldırı için rezerv oluşturmak olduğunu söyledi.
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